Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) yeni yıl mesajı yayımlayarak, insan onuruna yakışır bir yaşam için birlikte güçlenilen bir yıl diledi.

EL-SEN Genel Başkanı Ahmet Tuğcu tarafından yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Yeni yıl; alın teriyle hayatı var eden emekçilerin yüzünün daha çok güldüğü, barışın sesinin silahların ve nefretin önüne geçtiği, herkes için sağlığın ve dayanışmanın çoğaldığı bir yıl olsun. Umudu büyüttüğümüz, paylaşmayı çoğalttığımız, insan onuruna yakışır bir yaşam için birlikte güçlendiğimiz bir yıl diliyorum. Yeni yıl hepimize sağlık, barış ve adalet getirsin.”