Maliye Bakanı Özdemir Berova, bakanlık personelinin yeni yılını kutladı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Bakan Berova’ya bürokratlar da eşlik etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, personelle sohbet ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulunan Berova, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinde personelin emeğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Berova, birlik ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, tüm personele ve ailelerine mutlu bir yeni yıl diledi.