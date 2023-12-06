MALİYE BAKANLIĞI'NI İVEDİKİKLE GÖREVE DAVET EDİYORUZ! İDDİALAR ENDİŞE VERİCİ BOYUTTA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) en önemli mali kurumlarından biri olduğunu düşündüğümüz ve ciddi şekilde denetime tabii olması gerektiğine inandığımız sigortacılık sektörü hakkında gazetemiz KIBRIS MANŞET'TE artarak gelen iddialar ne yazık ki endişe verici boyutlara varmış durumda.

MALİYE BAKANLIĞI'NIN ÖNLEM ALMAMASI SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLUYOR

Sigortacılık sektöründe mali kriterlerin artırılması gündemden düşmezken; bazı sigorta şirketlerinin kaportacılara verdikleri çekleri yasadışı olarak kırarak tefecilik yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korurken; Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin önlem almaması soru işaretlerine neden oluyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN HİSSELERİNİ SATMAK ZORUNDA KALDIĞI KONUŞULUYOR

Öte yandan bazı sigorta şirketlerinin mali kriz sonucunda çek yasağına girdiği ve sonrasında hisselerini satmak zorunda kaldığı bilgisi gazetemiz Kıbrıs Manşet'e gelen iddialar arasında yer alıyor.

ÇEK YASAKLI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SINIR KAPILARINDA HÂLEN POLİÇE YAPTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Yasaklı durumun yarattığı hisse kaybına neden olan satışlardan sonra, sektörün tekelleşmeye doğru gittiği ve çek yasaklı sigorta şirketlerinin sınır kapılarında poliçe yapmaya devam ettiği konuşulan iddialar arasında.

FAALİYETLER NEDEN DEVAM EDİYOR?

Gazetemiz KIBRIS MANŞET'te iletilen iddialar; KKTC'nin yürürlükte olan yasalarına uymayarak tefecilik yapan veya çeklerini ödemediği için güvensiz/itibarsız pozisyonda bulunan kişi/ kişiler nasıl oluyor da hâlen faaliyetlerine devam edebiliyor?

Bazı sigorta şirketleri hakkıda ileri sürülen bu iddialar; yasaklı bulunan şirketler ödeyemeyeceği hasarlar için sigorta poliçesi satarak vatandaşımızdan prim tahsil etmesi ne derece doğrudur ?

ETKİN DENETİM VE CAYDIRICI CEZALAR YAPILMALI

KIBRIS MANŞET olarak gazetemize gelen iddialar hakkında Maliye Bakanlığı'nı süratle gereği olan etkin denetimi yapmaya ve düzenleme yaparak caydırıcı cezalar getirmeye davet eder, konu aydınlatılana kadar halkımızı dikkatli olmaya davet ederiz.