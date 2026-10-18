Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Aktunç, UBP Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Lefkoşa Arasta Çarşısı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Aktunç’un basın ofisinden verilen bilgiye göre, bölgedeki iş yerlerini ziyaret eden Aktunç, esnafın sorun ve beklentilerini dinledi, Lefkoşa için hazırladıkları projeler ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.

Arasta’nın Lefkoşa’nın tarihi kimliğini yansıtan en önemli bölgelerden biri olmasına rağmen bölgedeki yapıların dış görünümlerinde ortak bir standart bulunmadığını belirten Aktunç, bazı binalarda sarı taş, bazılarında sıva, bazılarında ise alüminyum uygulamalarının öne çıktığını ifade etti.

Ortak bir düzen ve kent estetiğinin oluşturulmadığını kaydeden Aktunç, tarihi bölgelerde yapılacak düzenlemelerin Lefkoşa’nın kimliğini koruyan ve bütünlük sağlayan bir anlayışla ele alınması gerektiğini söyledi.

Kentte aynı yolların farklı altyapı çalışmaları nedeniyle tekrar tekrar kazılmasının hem vatandaşları hem de esnafı mağdur ettiğini belirten Aktunç, yeni dönemde altyapı çalışmalarında kurumlar arası planlama ve eşgüdümün esas alınacağını söyledi.

Su, kanalizasyon, elektrik, ve diğer altyapı çalışmalarının birbirinden bağımsız yürütülmemesi gerektiğini ifade eden Aktunç, çalışmaların ortak bir takvim içerisinde gerçekleştirilmesinin hem zaman hem de kaynak kaybının önüne geçeceğini belirtti.

Su faturaları, hizmet bedelleri ve emlak vergileri başta olmak üzere vatandaşın belediyeye yaptığı ödemelere de değinen Aktunç, belediye gelirlerinin vatandaşın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetlere dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Aktunç, etkin kaynak kullanımı ve doğru mali yönetimle vatandaş üzerindeki mali yükleri kademeli olarak azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

Lefkoşa’yı iyi bilen, kentin sorunlarını yakından tanıyan ve güçlü bir ekiple yola çıktıklarını belirten Aktunç, hazırladıkları projeleri çok yakında Lefkoşalılarla paylaşacaklarını açıkladı.

Yeni dönemde katılımcı belediyeciliği ön plana çıkaracaklarını ifade eden Aktunç, Lefkoşa’nın vatandaşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yönetileceğini, kenti ilgilendiren kararlarda ortak aklın esas alınacağını belirtti.

Herkesin çocuklarının daha güzel, düzenli ve yaşanabilir bir şehirde büyümesini istediğini kaydeden Aktunç, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan ve gelecek nesillerin yer alacağını vurguladı.

Aktunç, 6 Aralık yerel seçimlerinin Lefkoşa için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirterek, seçimlerin ardından kenti her yönüyle planlı, düzenli, çağdaş ve belirli standartlara sahip gerçek bir başkente dönüştürmek için çalışacaklarını ifade etti.

Lefkoşa’nın yıllardır konuşulan sorunlarının artık ertelenmemesi gerektiğini vurgulayan Aktunç, 6 Aralık’ta başlayacak değişimle birlikte başkentin kimliğini yeniden kazanacağı, hizmet standartlarının yükseleceği ve geleceğin Lefkoşa’sının planlı biçimde inşa edileceği yeni bir dönemi başlatmayı hedeflediklerini kaydetti.