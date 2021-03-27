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İran ve Çin 25 yıllık İş Birliği Anlaşması imzaladı

Tahran ve Pekin yönetimleri, İran'ın Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol" projesine katılımını öngören 25 yıllık iş birliği anlaşmasını imzaladı.

27 Mart 2021 Cumartesi 14:02
İran ve Çin 25 yıllık İş Birliği Anlaşması imzaladı
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören 25 yıllık anlaşma imzalandı. 
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2016 yılındaki Tahran ziyaretinde ilk defa gündeme gelen İran'ın Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol" projesine katılımını öngören anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. 

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Zarif'in davetlisi olarak Tahran'da bulunan Yi,  ülke lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani ile de bir araya gelmişti. 

 

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Son Güncelleme: 27.03.2021 15:03
Anahtar Kelimeler:
AnlaşmaİşbirliğiÇinTahran
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