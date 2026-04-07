Trump, Hürmüz Boğazı’nı 48 saatte açmaması durumunda İran’a cehennemi yaşatmakla tehdit etmiş, 5 Nisan’daki açıklamasında sürenin bugün ABD Doğu Yakası saatiyle 20:00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba, 03:00) biteceğini yazmıştı.

Trump, sürenin bitmesine saatler kala bugünkü Truth Social paylaşımında tehlikenin dozunu artırdı. İran için, “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak” dedi.

Daha sonra Fox News’e konuşan Trump, söz konusu açıklamasıyla ilgili “Saat 20.00’de o iş olacak” diye konuştu.

‘Yüksek binaların üst katlarından uzak durun’

Trump’ın açıklamasının ardından Hindistan, İran’daki vatandaşları için uyarıları güncelledi.

Paylaşımda “Hala İran’da bulunan Hindistan vatandaşları, önümüzdeki 48 saat oldukları yerde kalmalıdır” dendi.

Ayrıca vatandaşlardan ‘tüm elektrik ve askeri tesislerden ve yüksek binaların üst katlarından uzak durmaları’ istendi.