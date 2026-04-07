29 Mart’ta milli takım kampında toplantı sırasında fenalaşan teknik adama sağlık ekibi müdahale etmişti. 2 Nisan’da Romanya Milli Takımı’ndaki görevini tamamladığı duyurulan tecrübeli teknik direktör, 5 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı.

Bükreş Üniversitesi Hastanesi, kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen Lucescu’nun durumunun kötüleştiğini duyurmuştu.

Lucescu’nun takımıyla çıktığı son maç, Dünya Kupası elemelerinde Türkiye’nin Romanya’yı 1-0 yendiği maç oldu.

Mircea Lucescu kimdir?

1945 Bükreş doğumlu Mircea Lucescu, dünya futbolunun efsanevi antrenörlerinden biriydi. Kariyeri boyunca kazandığı 37 kupayla Sir Alex Ferguson ve Pep Guardiola’nın ardından tüm zamanların en çok kupa kazanan üçüncü teknik direktörü konumundaydı.

1984’te Romanya milli takımını tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na taşıdığında henüz 39 yaşındaydı.

90’lı yıllardaysa İtalya’da Inter ve Brescia gibi takımları çalıştırdıktan sonra Romanya’da hem Dinamo hem de Rapid Bükreş’le lig şampiyonlukları kazandı.

2000-2004 arasında Türkiye’de görev aldı. Önce Galatasaray’la UEFA Süper Kupa’ya, ardından hem Galatasaray hem Beşiktaş’la lig şampiyonluğuna ulaştı.

2004’te başladığı 12 yıllık Shakhtar Donetsk döneminde, sekiz lig şampiyonluğu ve 2009 UEFA Kupası zaferiyle kulübü bir Avrupa markasına dönüştürdü.

Sonraki yıllarda Zenit, 2017-2019 arasında Türkiye milli takımı ve Dinamo Kiev’i çalıştırdı.

Rumen teknik adam, Ağustos 2024’te ikinci kez Romanya milli takımının başına geçti ancak 2026 Dünya Kupası elemeleri sırasında ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti.