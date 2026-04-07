Almanya doğumlu Türk vatandaşı genç, Şubat 2023’te Heilbronn kentinde aşırı hız yaparak dört kişilik bir ailenin otomobiline çarpmıştı. Kazada baba ölmüş, anne ve iki çocuksa ağır yaralanmıştı. Sürücü, dokuz yıl hapse mahkum edilmişti.

DW Türkçe’nin haberine göre yerel yönetim, sınır dışı kararı alınmasını istedi. ‘Cinayet ve ölüme yol açan yasaklı otomobil yarışı’ suçlamasıyla hüküm giyen gencin sınır dışı talebine karşı açtığı itiraz davası da Stuttgart İdari Mahkemesi’nce reddedildi. Kararda sınır dışı etme gerekçelerinin güçlü olduğu belirtildi.

Ancak mahkeme kararı temyiz yolu açık olduğu için kesinleşmiş değil.

Karar onanırsa söz konusu kişi sadece Almanya’ya değil Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de sekiz yıl boyunca giremeyecek.