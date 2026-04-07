Vance’in “Trump, İran’la ilgili tüm seçenekleri elinde tutuyor” ifadesi ve Trump’ın İran için “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek” tehdidi üzerine ABD’nin nükleer silah kullanacağı iddiası gündeme getirildi.

Beyaz Saray’ın X’teki ‘Rapid Response 47’ adlı hesabı, söz konusu açıklamaları ‘nükleer silah kullanılacağı iması’ diye değerlendiren bir haber hesabının gönderisini alıntıladı.

Paylaşımda “Başkan yardımcısının burada söylediği hiçbir şey bunu ima etmiyor, sizi soytarılar” dendi.

Trump, Hürmüz Boğazı’nı 48 saatte açmaması durumunda İran’a cehennemi yaşatmakla tehdit etmiş, 5 Nisan’daki açıklamasında sürenin bugün ABD Doğu Yakası saatiyle 20:00’de (Türkiye saatiyle 7 Nisan Çarşamba, 03:00) biteceğini yazmıştı.