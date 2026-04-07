İranlı yetkililer ve İran basınıysa şimdiye kadar dört köprünün vurulduğunu doğruladı.

İsrail Ordusu’nun X’ten paylaşımına göre Tahran, Kerec, Tebriz, Kaşan ve Kum dahil çeşitli bölgelerde sekiz köprüye saldırılar düzenlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran’da Devrim Muhafızları Ordusu’nun kullandığı demiryolları ve köprülere saldırdıklarını belirtti.

İsrail, daha önce İran’daki demir yolu altyapısını hedef alacağını duyurmuştu.

İran, saldırıların dördünü doğruladı

AA’nın aktardığına göre İran devlet televizyonu, Kum kenti yakınlarındaki köprülerden birine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İsfahan Valiliği de tarihi Kaşan kentinde bir demir yolu köprüsünün vurulduğunu, üç kişinin öldüğünü duyurdu.

Ardından ülkenin kuzey batısındaki Zencan kenti valiliği de Zencan ile Miyane arasındaki demir yolu köprüsüne saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Son olarak yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Tahran eyaletine bağlı Rey ilçesindeki demir yolu köprülerinden birinin daha vurulduğunu paylaştı.