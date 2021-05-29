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Fenomen pilot rekor kırdı

Pilotluk çocukluk çağından itibaren pek çok insanın hayallerini süsleyen bir meslek. Ancak zorlu sınav ve eğitim sürecinin yanı sıra stresli bir iş kolu olması nedeniyle elbette bu meslek çok az insanın ulaşabildiği bir hedef konumunda. Bunlarda biri de İspanya'da yaşayan İsveçlipilot Maria Fagerström. @mariathepilot adını taşıyan Instagram hesabıyla gittiği her yerden paylaşımlarda bulunan Maria Fagerström 500 binden fazla takipçisi var.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:01
Fenomen pilot rekor kırdı
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Sosyal medya gezginlerin ya da yeni yerleri merak edenlerin önemli bir buluşma mecrası haline geldi. Gidilen yerlerden sık sık paylaşım yapmak artık günümüzün olmazsa olmazları arasında.

Hatta pek çok yere daha gitmeden bile nerelerden fotoğraf paylaşılacağı bile çok önceden belirleniyor. Gezginlerin ya da yeni yerleri merak edenlerin en çok takip ettikleri hesaplar arasında pilotlar da üst sıralarda yer alıyor.

Dünyada havaalanı ya da en basitiyle pist olan her yere giden pilotların yaşamları ve paylaşımları sosyal medyada dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri de Maria Fagerström. @mariathepilot isimli Instagram hesabında gittiği yerleri paylaşan genç pilot kısa sürede fenomen haline geldi.

İspanya'da pilotluk yapan İsveçli genç ismin Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunuyor. Kısa sürede fenomen haline gelen Maria Fagerström sadece uçuş değil tatil rotalarını da takipçilerine paylaşıyor.

Maria, pandemi sürecinde de uçtuğu rotaları paylaşmayı ihmal etmiyor. Keşfettiği yeni rotalara da Instagram hesabında her veren Fagerström, yüksek oranda bir etkileşime sahip.

Pek çok dergiye röportaj da veren Maria Fagerstrom, uçma ve yeni yerleri keşfetmeye dair beslediği tutkuyu okurlarla da paylaştı.

Verdiği röportajlarda pilotluktan çocuk hayali olarak bahseden Maria Fagerström bu zorlu yolculuğa da değiniyor.

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Uzun yolcuklarda yaşadığı zorlukların üstesinden nasıl geldiği sorusu yöneltilen pilot şu cevabı verdi: Business Insider dergisinin sorusunu yanıtlayan Maria Fagerström, uçuşla ilgili zorlukları kahveyle aştığını ifade ettiği.

Uçmak ve yeni yerler keşfetmek kadar kahve içmeyi de çok sevdiğini belirten Maria, pilotluğa giden süreç için de öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Pilotluğa giden yolun oldukça zorlu bir süreç olduğunu hatırlatan Maria Fagerström, uzun bir süre sosyal hayatınızdan feragat etmeniz gerektiğini ifade ediyor.

2 yıllık zorlu bir eğitimin ardından pilot olan Maria Fagerström, tüm bu zorluklara değdiğini ifade ediyor. Maria Fagerström'ün erkek arkadaşı da kendisi gibi bir pilot. Zaten tanışmaları da bu sayede gerçekleşmiş.

İsveçli pilot kendisiyle aynı mesleği yapan biriyle sevgili olmanın en güzel yanının meslek dilini rahatlıkla kullanabilmesi ve bu şekilde konuşabilmesi olarak açıklıyor.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Fagerström, pandemi süresince de paylaşımlarına devam etti.

Şimdilik Avrupa içindeki rotalarda uçuş gerçekleştiren Maria Fagerström, bu sayede her gece evinde uyuyabildiğini ifade ediyor. Ancak İsveçli pilotun bir diğer hedefi kıtalar arası uçuş da gerçekleştirebilmek.

Halihazırda İspanya'da yaşayan Maria Fagerström, burayı üs olarak kullanan bir havayolu şirketinin pilotu. 10 yılı aşkın bir süredir pilotluk yapan İsveçli pilot, kaptan pilotluk eğitimi için de gün sayıyor.

Babası gibi bir kaptan pilot olmak isteyen Fagerström'ün en büyük idolü de o. Babasının izinden gitmek isteyen Maria Fagerström, hayatını onun öğütlerini dikkate alarak şekillendirdiğini de ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsveçPilot
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