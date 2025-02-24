Polis Basın Subaylığı, olayın bugün Lefkoşa’da Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir döviz bürosunda yaşandığını bildirdi.

B.Ç., tasarrufunda bbulundurduğu iki sahte 100'lük ABD Doları'nı görevliye vermek suretiyle tedavüle sürdü.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanırken zanlının üzerinde yapılan aramada 26 adet daha (2600 ABD Doları) sahte ABD Doları nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

(GÜL)Fotoğraflı