Dörtyol'daki kazada büyük trafik levhası yola devrildi.

Bu sabah 09.30 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda Lefkoşa’ya seyreden iş aracının sürücüsü Dörtyol kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç başüstü trafik yön bilgi levhasının demir ayağına çarptı.

Levhanın ana yola devrilmesiyle trafik aksadı. Yolun trafiğe açılması için iş araçları ve itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat çalıştı.

Bu sürede Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametinde yüzlerce metrelik trafik oluştu. Başüstü levhası büyüklüğü nedeniyle kesilerek parçalar halinde yoldan kaldırıldı.