Dörtyol yakınında trafik yön levhasının yola devrildiği bu sabahki kazada iki kişinin yaralandığı açıklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza bu sabah saat 09.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Korkuteli ile Dörtyol kavşakları arasında medyana geldi.

24 yaşındaki Muhammet Şahin, yönetimindeki SF 988 plakalı kamyonla Lefkoşa’ya seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarı çıktı.

Yol kenarındaki trafik levhasına ait direkle başka bir yön levhasına çarpan araç sol yanına devrildi.

Polis, araç sürücüsü Muhammet Şahin ile araçta yolcu olarak bulunan Cumali Çiçek’in (E), kontrol amaçlı ambulansla hastaneye gitmeyi reddettiği belirtti.