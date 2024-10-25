Korkuteli köyü sakini olan M.A İskele ilçesinden köyüne giderken Mormenekşe Mutluyaka köyü ana yolunda gelişi güzel tasarufundaki tabanca ile havaya 7 el ateş etmiş bölgede oturan vatandaşlar büyük korku yaşamıştı,ihbar sonrasında olay yerine gelen Dörtyol Polis karakolu adlı şube ekipleri yaptıkları titiz çalışmalar sonrasında kamera görüntülerinden tespit ettikleri M.A 'yı tutuklarken yarın mahkeme huzuruna çıkartılması bekleniyor .

Bölgede yakaladığı haberini alan bölge sakinleri Dörtyol Polis karakolu ekiplerine teşekkür ettiler.

Haber: Ergün Yahat