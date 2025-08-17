85 araç trafik men edildi, sürat rapor edilen suçlar arasında ilk sırada

Dört ilçede yapılan eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde toplam 5 bin 363 sürücü kontrol edilerek, 821’i rapor edildi.

Sürat rapor edilen suçlar arasında yine ilk sırayı alırken, 85 araç ise trafikten men dildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre denetimler, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde dün ve bugün 22.00-02.00 saatleri arasında yapıldı.

-Gazimağusa

Gazimağusa’daki denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise toplam 789 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin, 175’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 40’ı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 258 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 5 araç ise trafikten men edildi.

-Girne

Girne’de de, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise toplam 2 bin 680 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin, 59’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si seyir halinde cep telefonu kullanmak, 19’u sigortasız araç kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si kamu işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 160’ı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 292 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

39 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

-Güzelyurt

Güzelyurt’taki denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise toplam 784 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin, 35’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si seyir halinde cep telefonu kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 34’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 79 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-İskele

İskele’deki denetimlerde de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilip, ikamet izinsiz üç kişi ve ülkeye ithali yasak olan el dedektörü bulunduran bir kişi tutuklandı.

Ayrıca alkollü içki satış ruhsatları olmadığı halde, izinsiz olarak muhtelif markalardaki alkollü içkiyi tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen toplam iki işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri ise toplam 1110 araç sürücüsünü kontrol etti. Sürücülerin, 76’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 32’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü seyir halinde cep telefonu kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i kamu işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 62’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 192 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

41 araç ise trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.