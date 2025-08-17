Lefkoşa Abdi İpekçi Caddesi üzerinde dün meydana gelen kazada iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastanede müşahede altına alındı.

Polisten kazayla ilgili verilen bilgiye göre, Ömer Ergün (E-23), yönetimindeki SU 837 plakalı salon araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek Nedim Özbek (E-22) yönetimindeki MP 002 plakalı salon araca çarptı.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Girne-Lefkoşa yolunda zincirleme kaza iki yaralı

Girne-Lefkoşa ana yolunda bugün meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ardel Biran'ın (E-22) bugünün ilk saatlerinde yönetimindeki NP 036 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametinde seyrederken dikkatsizce şerit değiştirmesi nedeniyle meydana geldi.

Biran'ın, geriden gelen Mert Yükselen (E-19) yönetimindeki VA 593 plakalı salon aracın önünü tıkamasıyla yaşanan çarpışmanın etkisiyle NP 036 plakalı araç, orta refüjde bulunan beton bariyere çarptı. Bu arada Melisa Ertuğrul (K-22), yönetimindeki ZY 777 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, VA 593 plakalı araca çarpmamak için sol şeride geçerek, Umar Majeed (E-45) yönetimindeki EG 446 plakalı salon aracın sağ arka kısmına vurdu. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan EG 446 plakalı araç, yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan Umar Majeed ve araçta yolcu olarak bulunan Juma Dın Khan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Alkollü sürücü kazar yaptı

Girne’de dün Mert Çolakoğlu (E-21), 234 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada yönetimindeki GG 779 plakalı salon araçla seyrederken şerit değiştirerek, Nihat Bayraktar (E-18) yönetimindeki TZF 998 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Mert Çolakoğlu, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.