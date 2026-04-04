Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Alparslan Türkeş’in vefatının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu’nun mesajı şöyle:



“Türk milliyetçiliğinin unutulmaz lideri, Kıbrıs’ın evladı, Türk devlet ve siyaset hayatında derin izler bırakan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i, vefatının 29. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum.



25 Kasım 1917 Lefkoşa doğan, 4 Nisan 1997’de Ankara’da vefat eden fikir, dava ve devlet adamı Alparslan Türkeş, temsil ettiği fikir dünyasıyla milyonların “Başbuğ” olarak adlandırdığı, Türk dünyasında bir yol başçıydı. Ruhu şad olsun.”