Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş’i ebediyete irtihalinin 29’uncu yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“25 Kasım 1917’de Lefkoşa doğumlu olan Alparslan Türkeş’in Türk Milletine büyük katkılarının yanında bir Kıbrıs Türkü olarak milli mücadelemize de büyük hizmetleri geçmiştir. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum. Milli birlik ve beraberliğimiz güçlenirken Alparslan Türkeş’in özlemi olan Turan Birliğinin Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde gerçekleşmekte olması büyük öneme haizdir. Mekanı cennet, Ruhu şad olsun.”