Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Ahıska sürgününün 79’uncu yıldönümünde, Ahıska Türkü’lerinin hüznünü paylaşarak, sürgünde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andı.

Ertuğruloğlu Ahiska sürgününün 79. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Stalin’in, Karadeniz’in kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olarak, 14 Kasım 1944’te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü, aniden evlerinden zorla çıkarılıp trenlere doldurularak, öz yurtları Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden, Sovyetler Birliği’nin uzak bölgelerine bilinmezliğe sürgün edilmişlerdir.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen sürgünün 79’uncu yıl dönümünde, Ahıska Türkü kardeşlerimizin hüznünü paylaşıyor, sürgünde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyorum.”