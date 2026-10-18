TDP’den verilen bilgiye göre, kurultayda konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullara değinerek, mevcut yönetim anlayışını eleştirdi ve TDP’nin Cumhuriyet Meclisi’ne güçlü biçimde dönerek hükümette sorumluluk üstleneceğini söyledi.

Her gün sokakta vatandaşlarla bir araya geldiğini ve halkın yaşadığı sıkıntılara yakından tanıklık ettiğini belirten Çeler, ülkede güvensizlik, ekonomik belirsizlik ve gelecek kaygısının giderek arttığını savundu.

“Yollarda güvensizlik, eğitimde fırsat eşitsizliği, konteyner sınıflarda sürdürülen eğitim ve sağlık sisteminde eksiklikler” olduğunu belirten Çeler, açlık sınırının konuşulduğu, hastanelerde ilaç ve randevu bulmanın zorlaştığı bir dönemin yaşandığını ifade etti. Çeler, “Son beş yılda bize çok şey yaşattılar. Biz bunları hak etmiyoruz. Geleceğimize böyle bir ülke bırakmayacağız.” dedi.

TDP’nin hem hükümette hem de muhalefette, hiçbir zaman temiz siyaset anlayışından ödün vermediğini ve sosyal demokrat kimliğiyle toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışı benimsediğini belirten Çeler, “İyi Gelecek” vizyonunun ülkenin yaşadığı sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediğini kaydetti.

Hayat pahalılığıyla mücadele, eğitimde fırsat eşitliği, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal adaletin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade eden Çeler, Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi için geçmişte önemli çabalar ortaya koyduklarını ancak hükümetin bozulması nedeniyle sürecin tamamlanamadığını söyledi.

Ülkenin sorunlarına yönelik çözüm hedeflerini 2030 vizyonuyla ortaya koyduklarını vurgulayan Çeler, hükümetin halk için ne yaptığını sorgulayarak, beş yıllık icraatlarını eleştirdi. Çeler, anayasal haklar, demokrasi ve özgürlükler konusunda ciddi sorunlar yaşandığını savundu.

Hükümetin uygulamalarıyla toplumu geriye götürdüğünü öne süren Çeler, basın ve ifade özgürlüğünün korunmasının önemli olduğunu belirterek, demokratik hak ve özgürlükleri yeniden güçlendirmek için mücadele edeceklerini söyledi.

TDP’nin iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm hedefinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Çeler, çözüm yönündeki çalışmalarda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yanında olacaklarını ve barış için her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını ifade etti.

TDP’nin Cumhuriyet Meclisi’ne güçlü biçimde döneceğini ve hükümette sorumluluk üstleneceğini, halktan emanet oy istediklerini belirten Çeler, TDP’nin ülkenin geleceğinde söz sahibi olması için gece gündüz çalışacağını belirtti.

Çeler, geleceğin siyasi kadrolarını yetiştirdiklerini ve gençlerin enerjisiyle TDP’nin daha da güçleneceğini kaydetti. Milletvekili aday adaylarına seslenen Çeler, adayların gözlerindeki ışıltının kendisine ülkenin geleceğine ilişkin umut verdiğini belirterek, memleket için kaygı duyan ve sorumluluk üstlenen insanların birlikte mücadele etmesinin önemine dikkat çekti.

Milletvekili seçilen veya seçilemeyen tüm adaylarla mücadeleye devam edeceklerini belirterek, “Ben değil, biz” anlayışıyla, ekip ruhu ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını söyleyen Çeler, TDP’nin geçmişten gelen siyasi geleneğini geleceğe taşıyacaklarını ifade etti. Çeler, 6 Aralık gecesi halkın desteğiyle güçlü bir sonuç elde edeceklerine inandığını belirtti.