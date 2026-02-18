"Ramazan ayı yalnızca bir zaman dilimi deği; ibadet şuurunun tazelendiği, sabır ve tevekkülün güçlendiği bir aydır"

KKTC Din İşleri Başkanlığı, Ramazan ayının yalnızca bir zaman dilimi olmadığını; ibadet şuurunun tazelendiği, sabır ve tevekkülün güçlendiği bir ay olduğunu vurguladı.

KKTC Din İşleri Başkanlığ Ramazan ayı nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda, rahmet ve bereket mevsimine yeniden kavuşmanın heyecanı ve huzurunun yaşandığı belirtilerek, ilk teravih namazı ve ilk sahurla birlikte Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunun paylaşıldığı ifade edildi.

Kur’an-ı Kerim’in bu ayda nazil olmaya başlamasının Ramazan’ı daha da kıymetli kıldığı kaydedilen mesajda, Ramazan’ın tefekkür, şükür, sabır ve yardımlaşma ayı olduğuna işaret edildi; ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın ve paylaşma bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Mesajda ayrıca, bu manevi iklimde sadece bedenen değil; dil, kalp ve zihinle de arınmaya yönelmenin gerekliliği ifade edilerek, kırgınlıkların giderildiği, sevgi ve hoşgörünün yayıldığı bir Ramazan temennisinde bulunuldu.

Türk milletinin ve tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerif’i tebrik edilen mesajda , Ramazan ayının başta mazlum coğrafyalar olmak üzere tüm insanlığa huzur, barış ve adalet getirmesi dilendi.