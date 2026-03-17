Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çanakkale’de verilen destansı mücadelenin milletin birlik ve beraberlik ruhunun en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu büyük zafer tarihe altın harflerle yazıldı” dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Bakan Arıklı, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Şehitleri anmanın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılan kutsal bir emanet olduğunu kaydeden Arıklı, “Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onların fedakârlıkları sayesinde bugün özgür bir şekilde yaşıyoruz” dedi.

Çanakkale ruhunun her zaman yaşatılması gerektiğine de dikkat çeken Arıklı, bu bilincin genç nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Arıklı, mesajının sonunda şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.