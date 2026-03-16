İslam aleminin kutsal günlerinden Kadir Gecesi bu gece idrak ediliyor .

Din Görevlileri Derneği, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan mübarek ramazanın son günlerine yaklaşırken, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve Yüce Rabb'in “bin aydan daha hayırlı” olarak müjdelediği Kadir Gecesi’ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Dernekten yapılan açıklamada, “Kadir Gecesi; yalnızca takvimlerde yer alan mübarek bir gece değil, aynı zamanda kalplerimizin arınması, gönüllerimizin ilahi mesajla yeniden buluşması için eşsiz bir fırsattır.” denildi.

Bu gecenin, hayatı, Kur’an’ın rehberliğinde yeniden gözden geçirme, hatalardan tövbe etme ve kulluğu daha samimi bir şekilde yaşama imkânı sunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugün bizlere düşen en önemli görev; kalplerimizin semasına Kur’an’ı yeniden indirmek, hayatımızı onun rehberliğinde şekillendirmek ve toplum olarak merhameti, adaleti, kardeşliği ve paylaşmayı daha güçlü şekilde yaşatmaktır. Özellikle içinde bulunduğumuz zamanlarda yaşadığımız coğrafyada savaşların ve göz yaşının eksik olmadığı bu günlerde toplum olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, gönüller arasındaki mesafeleri kaldırmak ve kardeşliğimizi pekiştirmek büyük önem taşımaktadır.

Kadir Gecesi aynı zamanda bizlere; affetmeyi, bağışlamayı ve birbirimize karşı daha anlayışlı olmayı hatırlatan müstesna bir gecedir. Bu mübarek geceyi dua, tövbe, Kur’an tilaveti ve iyiliklerle değerlendirmek hem bireysel hayatımız hem de toplumsal huzurumuz için büyük bir kazanç olacaktır."

Açıklamada, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi tebrik edilerek, bu mübarek gecenin ülkeye, millete ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi dileğinde bulunuldu.