Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Bu ülke 2022 yılında ilaçlara 36 Milyon TL ödemiş…

Bu yıl da ilk altı ay bu rakam 98 Milyon TL’ye yükselmiş!

Yani yılsonu rakam 200 Milyon TL civarında olacak demektir…

Elbette bir bit yeniği var bu işte!

Dün de Bakan Gardiyanoğlu’na gönderdiğimiz mesajda sahte reçete konusunu gündeme getirmiştik…

Sabah telefonda görüştük çok daha fazla şeyler öğrendik!

Skandalın çok daha büyük boyutlarda olduğunu hayretler içinde duyduk…

Öncelikle şunu anladık ki bu memleketi soymak için herkes sıraya girmiş!

İnanın ki bu ülke hala yıkılmayıp ayakta kalıyorsa bu kesinlikle bir mucizeden başka bir şey değildir…

Düşünsenize;

Bir doktor sigortalılar için ayda 6 bin sahte reçete yazıyor…

Aylık geliri 250 Bin TL civarında!

Haksız, devletin ensesinden gelir bu…

Bunun gibi kaç tane daha var kimse bilmiyor!

Konu Başbakan ile Mali Polise de aktarılmış…

Bundan böyle yargı sürecini bekleyeceğiz!

Bir sonuç alınacak mı işte onu bilmek şimdilik imkansız…

Zira özellikle sağlık alanında yakın geçmişimiz şaibelerle dolu!

Tek bir tanesi de yargıya taşınmış değil…

…

Bu konularla yıllardır yazıyoruz…

Hatta ilgili bakanlardan da söz alıyoruz, devleti çalanlar, dolandıranlar yargıya havale edilecek diye!

Bir türlü olmuyor…

Hiçbiri de hesap soramıyor!

Haliyle soygunlar da devam ediyor…

Çok kez hatırlattık, bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz;

…

“Sağlık Bakanı Pilli, geçmişte eski sağlık bakanlığı döneminde gafların adamıydı…

Doğrusu biz hiç ayıplamadık kendisini!

Aksine güldük, neşemiz yerine geldi…

O zaman çok konuşuyordu, şimdi dersini almış olmalı çok fazla açıklama yapmıyor!

Yapınca da olanlar oluyor…

Şimdi de casusları bulduğunu söyleyiverdi!

Hekimler sendikasını suçladı…

Gereğini de yapacaklarmış ya biz en çok ona gülmekten kırıldık!

Kendi inanıyor mu diye de içimizden geçirmedik değil…

Sendika hastanelerde hasta bakmama eylemi başlattı ya!

Büyük ihtimalle de onun için ağzından böyle kelimeler döküldü…

Daha da ileri giderek hesap soracaklarını ifade etti!

Ha keşke Ali bey ha keşke…

Ama böyle söyleyip kimseyi de inandıramazsınız!

Hatta kendinizi bile…

Bizde hem sendikalar hem de hekimler devletin üzerindedir!

Sizin bile…

Çünkü bizdeki siyasetçiler hesap sormaktan korkarlar!

Hele de seçimlere az bir süre kala hesap soracaksınız öyle mi?

Hadi bakalım buyurun, daha neyi bekliyorsunuz…

Yoksa seçimleri mi?

Birkaç oy kaybetmemek mi derdiniz tasanız!

…

Salgının daha ilk aylarıydı…

Millet can havlindeyken, bazı fırsatçı hekimlere de gün doğmuştu!

Bir özel hastane o dönem devlet hastanesi ilan edilince, haliyle devlet hekimleri orada hizmet etmeye başladılar…

Sonra fırsatçılığın daniskası yaşanmaya başladı!

Bazı hekimler devletin cihazları ile özel hastanede paralı hasta baktılar, ameliyat gerçekleştirdiler…

Defalarca konuyu gündeme getirdik!

Hatta bizzat Ali beye de bizzat söyledik…

Dedi ki;

Bilgimize geldi hesap soracağız…

Polise şikayetçi olacaklarmış!

Suçluları ortaya çıkarıp deşifre edeceklermiş, falan filan…

Yaklaşım iki sene geçti!

Ne hesap soran var ne de konuyu yargıya taşıyan…

Oysa devletin ensesinden geçinen, ceplerini dolduran, asıl o casus hekimlerdi!

Defalarca aradık kendisini, söz verdi, sözünü getirmedi, o hekimler şimdi güle oynaya yine devletin içinde nemalanmaya devam ediyor…

Sistemsizliğin sistem olduğu bu ülkede daha neyi bekleyelim ki?

…

Sonra G.Mağusa Hastanesi’nde ilaç skandalı patladı…

Daha doğrusu kepazeliği!

Uyanık bazı hekimler depoda bulunan bazı ilaçları sahte reçeteler yazarak kendileri satın aldı…

Sonra ilaçları birkaç katına satıp ceplerini dolduracaklardı!

Olay patlayınca olanlar oldu…

Aldıkları ilaçları hastaneye geri vermek zorunda kaldılar!

Bu konuyu da çok defa gündeme getirdik, sorgulamaya başladık…

Pilli’ye de sorduk, ne yapacaksınız diye!

Durumu G.Mağusa polisine bildirmişler, konunun yargıya taşınacağını söyledi…

Böyle deyince biz de saf gibi umutlanmıştık!

Hesap soracaktı güya…

Ne hesap soran var ne de kitap!

Hekimler hala aynı hastanede çalışıyorlar…

Hatta çoğu zaman çok erken saatlerde kendi özel kliniklerine gittikleri için başhekimle papaz da oluyorlar ama!

Yaptıkları hinliğin hesabını soran filan yok…

Şimdi Pilli, eylem yapan hekimlerden hesap soracağını söylemeye başladı!

Hani ya ona göre savaşta casusluk yapan hekimlerden…

…

Sevgili okurlar;

Bu ülkenin en büyük eksikliklerinin başında hesap soramamak gelmektedir!

Yapanın yanına kaldığı bir ülkeyiz biz çünkü siyaset böyle emrediyor…

Devleti çalıp çırpıyorlar, haksız kazanç elde ediyorlar, hasta bakmama gibi saçma sapan eylemler yapıyorlar ama hep yaptıkları yanına kalıyor!

Çünkü bizimkiler koltuk sevdalısı…

Onlara göre hasta hakları da neymiş!

Görevini yapmayan hekim hala devlette iş yapıyorsa, insanların sağlığı bunun için tehlikeye atılıyorsa ve otorite kendini gösteremiyorsa, devletin gücü onların altında ezilip büzülüyorsa o koltuklarda daha ne oturur ve bir de insanların yüzüne pişmiş kelle gibi gülerek bakıp söz ve vaatlere devam edersiniz…

Çok daha da manidar olanı, seçmen tüm gerçekleri bildiği halde göndermesi gerekenleri göndermeyip, statükonun devam etmesine omuz verir!..”

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, sahte ilaç reçeteleri ile devletin ensesinden geçinen bazı eczane sahibi ve hekimler konusunu mali polise bildirdiğinizi memnuniyetle öğrendik. Umarız eski bakanlar gibi sırf siyasi rant dolayısıyla geri adım atmaz ve hırsız takımını mahkeme koridorlarına göndermeyi başarırsınız…

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Sayın Özdemir BEROVA, bazı işletmelerin yüksek vergi borçları nedeniyle bu konuda genel bir af çıkarılması konusunda çalışma başlatıldığını duyduk. Eğer doğruysa kamuoyunda çok ciddi tepkiler alabilirsiniz haberiniz olsun istedik…

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Sayın Alev ECEVİT, uzun bir süredir boş kalan Sosyal Hizmetler Dairesi müdürlük görevi için atama yazınız yazıldı çok büyük ihtimalle bugün itibarıyla bu makama sizi atanacaksınız. Doğru bir karar alındı zira daire içinde en tecrübeli personelin başında geliyorsunuz, hayırlı ve uğurlu olsun…

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Sayın Vicdan CELLALOĞLU, geçtiğimiz günlerde hiçbir gerekçe olmadan Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınmanız hala kafalarda soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Bu konuda eğer konuşma ihtiyacınız olursa bizimle paylaşabilir ve sesinizi kamuoyuna duyurabilirsiniz, tekrar gelmiş geçmiş olsun…

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Sayın Yusuf AVCIOĞLU Kıb-Tek istihdamları skandalının ortaya çıkması konusunda payınız çok büyük. Bu arada yönetim dışarıya bilgi sızdıran köstebekleri ortaya çıkarmak için büyük bir operasyon başlattı bakalım kolayca bulabilecekler mi? Amme hizmetine dönüşen başka açıklamalarınızı merakla bekleyeceğiz…

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Sayın Ahmet SAVAŞAN, siyasi kulislerde Lefkoşa İlce Başkanlığı için son günlerde hayli bastırdığınız konuşulmaya başlandı. Ancak şu anki göreviniz nedeniyle zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor haberiniz olsun istedik…

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Sayın Murat KÜÇÜKÖZDEMİR, genel müdürü olduğunuz Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 4.5 G sistemine geçmesi ada genelinde memnuniyetle karşılandı. Ancak çoğunluğun memnuniyeti yanı sıra az da olsa şikayetler var, bazı bölgelerin yeteri kadar hizmetlerden yararlanamadığı konusunda mesajlarınız geliyor…

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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, hadi yine iyisiniz yeni bakan da sizin hastanenin tüm eksikliklerinin giderilmesi için söz verdi. Eski çok bakan da aynı açıklamalarda bulunmuştu ama bakan bölgeden olunca iyileştirme ihtimali sanki biraz daha fazla değil mi?

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Sayın Halil TALAYKURT, bayraklar konusunda sözünü en kısa zamanda temin ettiğinizi memnuniyetle öğrendik. Umarız diğer devlet kurumları da bayrakları sırf göstermelik olsun diye asmaz, bakım ve temizliğine de önem verirler…

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Sayın Süleyman ULUÇAY, geniş bir ekiple Lefkoşa çıkarmanız nedeniyle ziyaret edemediğiniz özellikle diğer medya kuruluşları da aynı ziyaretleri kendilerine de yapmanızı öneren mesajlar gönderiyorlar. Haklı yönleri de yok olmasa gerek değil mi?

Kamuoyuyla iletişimi koparmadığınız sürece başarı da kendiliğinden gelecektir…

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