Serbest Kürsü / Levent Özadam
Telefonun ucundaki vatandaş sinirliydi ama hiciv yaparak başladı ve sordu…
KKTC devleti doğal gaz ya da petrol mü buldu diye!
Tabi ki öyle bir şey yoktu ama ülkedeki genel durum da buna benzer bir şeydi…
Bayram öncesi arife günü daireye gitmiş ehliyetinin tarihi bitecek diye yenilemek istemiş!
Demek ki bu konuda hayli duyarlı birisi…
Başkası olsa bayram da geçsin çıkartırım diyerek ehliyete vereceği parayı mangal başında geçirebilirdi!
Duyarlı ama devlet duyarlı değil işte…
Saat 11.00’de veznelerin kapandığını söylemişler kendisine!
Niye diye sorunca da aldığı cevap malum;
Arife günü ya, çalışanlar bayrama hazırlanacak…
Tatil planları filan olsa gerek, ya da alış veriş!
Hadi buraya kadar tamam diyelim ama bundan sonrası da var tabi ki…
Dün de öğlen saatlerinde yine ehliyet yenilemek için gitmiş bu kez vezne kapalıymış!
Yaz mesaisine geçtik ya bundan böyle sistem buymuş…
12.00’den sonra vezneye para yatırmak yasak!
Bugün git yarın gel klasiği anlayacağınız…
Haliyle de soruyor;
Ben devlete yükümlülüğümü yerine getiriyorum para yatıracağım ama almıyorlar diye sitem ediyor…
Kendi dediği gibi, belli ki devlet çok zengin ama bizim bundan haberimiz bile yok!
Özel sektör çalışanı her türlü sıkıntısına rağmen devletin kasasına para ödemek için gidiyor ama devlet kesimi artık haftada 5 saat az çalışacağından ötürü para kabul etmiyor…
Devlet olmak bizde böyle bir şey olsa gerek!
…
Devlet olduk diye böbürlenip duruyoruz ama devlet ciddiyeti ayaklar altında…
Son birkaç gündür sürekli yazıyoruz öğrenci burslarını artık ödeyin diye!
Aileler demek ki ihtiyaçlı ki bu paranın ödenmesi için sürekli arayıp yayın yapmamızı istiyorlar…
Devletin öğrencilere 3 aylık borcu var bu ay bitince de 4 ay olacak!
Biriktikçe birikiyor yani…
Ama devletimiz var diyerek mangalda kül bırakmayanlar okuyucuya göre de sözde milliyetçiler öğrencinin burs paralarını bile ödeyemiyor!
Bu konuda açıklama yapma ihtiyacı bile hissetmiyorlar…
Böyle bir devlet yapısının içindeyiz yani!
Yahu bari öğrencinin burs parasını bile ödeyemiyorsan bari devlet olduk diye nutuk atıp durma…
Paran yoksa da vezneleri kapamak yerine daha da uzun süre aç ki vatandaş gelsin para ödesin!
Hoş kamu çalışanlarını çalıştırmak da bu kadar kolay bir mesele değil…
…
Bir Cimbomlu olarak Beşiktaş’ı şampiyon olduğu için kutlarız…
Hatay spora yatsınlar kalksınlar şükretsinler!
Geldi geçti diyelim…
Konu yine dönüp dolaşıp devlet meselesine geliyor!
Devlet salgın nedeniyle bir takım kararlar alıyor ve uyguluyor…
Pardon, yani uyguladığını sanıyor!
Beşiktaş şampiyon olunca insanlar haliyle sokağa döküldü…
Maç akşam saat 21.45’de bitti!
Saat 21.00’de ise sokağa çıkma yasağı vardı…
Devlet böyle buyurmuştu çünkü!
Akşam 23.00’e kadar sokaklar özellikle de Dereboyu ana baba günüydü…
Beşiktaşlı dostlara kızamıyoruz ama devlete dair düşüncemiz öyle değil!
O akşam devlet caddelerde yoktu…
Devlet otoritesi ayaklar altına alınmıştı!
…
Şimdi gelelim aşı konusuna…
Bizim devlet erkanı aşılar konusunda Türkiye’ye tam bağımlı olduklarını her fırsatta açıklarken, başka düşünenler de vardı!
Örneğin Eski Ekonomi ve Turizm Bakanı Derviş Kemal Deniz, belli ki iyi bir araştırma yapmış ve 300 Bin doz aşı için devlete önerilerde bulundu…
Özeti şuydu;
Biz aramızda toplayacağız parayı, gerekirse bunun için ek vergiler gelecek ama aşılanma da bitecek…
Buradan neyi öğrendik;
Demek ki bize hep aşılar devletten devlete alınır dediler ya…
Kandırılmışız!
Ama Derviş Kemal Deniz’in başka bir saptaması çok önemliydi…
“Devletimiz var deyip mangalda kül bırakmayan kişilerin bu devletin yapmakla yükümlü olduğu şeylere ve halka verdiği hizmetin boyutuna bakmaları gerekir…”
Doğru söze ne denir ki!
MESAJ KUTUSU
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