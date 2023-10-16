Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Halkın Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay taşınmaz mal satışına yeni düzenleme getirilmeli önerisi sonrası yaptığı açıklamalar ile “Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek” ifadesini hak ettiğini söylemek yanlış olmaz...

Özersay önerisinin altını da önemli bir uyarı ile doldurmakta;

“Hepimiz tarihten ders çıkarmalıyız. Filistin-İsrail çatışmasının kökeni toprak satışından kaynaklı.”

Şayet açıklamaları partisinin geçmiş politikaları ve kendisine dair bir özeleştiri ise de ayrıca önemli...

Ve şayet öyleyse yeni bir başlangıç için de önemli bir adım niteliğinde açıklamalarının satır araları!

Ancak, partisinin bazı eski vekilleri ve kabinesinde yer alan eski yol arkadaşları ile ilgili zaman zaman gündeme gelen bazı iddiaları hatırlatıp gündeme taşıyarak siyasi intikam peşinde ise böylesi önemli bir duruş yine popülizmin çöplüğünde kaybolup gidecektir.

Ve ancak bir gerçek var ki, yabancılara satılan taşınmaz mallar ile ilgili iddiaların hepsi hemen araştırılmalı ve taşınmaz mal alımına yeni düzenlemeler hemen getirilmeli.

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Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı’nın kamuoyu ile paylaştığı rakamlar durumun vahametini ortaya koymaya yetiyor!

Bakırcı, Dipkarpaz topraklarının yüzde 80’ i ile Erenköy bölgesinin ise yüzde 65’inin yabancıların mülkiyetinde olduğuna dikkat çekmekte....

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un Tapu Daireleri Bakanlığına bağlı olduğundan bu konuda gerekli önceliği göstermesi ve yeni düzenlemeler ile ilgili çalışmayı başlatması gerek, hem de hemen şimdi!

Komiteler ve paydaşları ile ortak akılda hareket edeceğiz gibi açıklamalar ile de bir yere varılamayacağı ve hiçbir şeyciklerin değişmeyeceğini de unutmamalı Bakan Oğuz ve Başbakan Ünal Üstel.

Unutmamalı ki kamuoyuna benzer açıklamalar yaparak konunun gündemden düşmesine neden olmasınlar.

Ve unutulmamalılar ki, paydaşları dinleyerek önerilerini değerlendirmek başka bir şey paydaşların çıkarlarını korumak için karar üreterek süslü kelimeler ile bunu yutturmak başka bir şey.

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Terk dertleri vatan olan gerçek siyaset bilimciler, dış politika uzmanları, hukukçular ve sosyologlardan oluşacak bir çalışma grubu ile kısa zamanda doğru yol alınacağını da unutmamalı, Başbakan Ünal Üstel ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz...

Yahudi ırkı için Kıbrıs’ın kutsal metinlerinde vaat edilmiş topraklar içerisinde olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğundan adanın satın alınması ile ilgili sayısız girişimin de yapıldığını tarih kitapları yazmakta.

Yahudi düşmanlığı ve ırkçılık olarak algılayacaktır bazı çevreler yazılanları ancak ne yabancı düşmanlığıdır amaç ne de Yahudi karşıtlığı.

Bazı çevreler yabancı düşmanlığı veya yatırım düşmanlığına doğru çekmeye çalışsa da tartışmaları, ülke ekonomisinin uğrayacağı zararları ortaya koymaya kalksalar da Filistin-İsrail arasında yaşananları tüm yönleri ile düşünerek Kıbrıs Türk’ü kendisine dersler çıkarmalı...

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Kıbrıs Türk siyasetinin tüm partileri ve aktörlerine de düşen tarihi bir sorumluluk ve toplumsal bir ödev olmalı, taşınmaz mal satışına yönelik yasal düzenlemeler mesela...

Yabancılara mal satışına önayak olan ve siyasi güçleri ile de meselenin merkezinde olan siyasetçilerin de mercek altına alınması ve hatta deşifre edilmesi de olmazsa olmaz.

Halledeceyik, abartmaya ve paniğe gerek yok bir şey olmaz diyerek müteahhitlerin ve emlakçıların kucağında oturmaya devam edilmemeli.

Devletin adının değişmesi ile ilgili yaptığı açıklamada Denktaş yaşasaydı böyle bir şey yaşanmazdı tespitini ortaya koyan Özersay’ın açıklamalarını bir adım ileriye taşımak gerek.

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Denktaş yaşasaydı eğer yabancılara taşınmaz mal satışı ile ilgili yaşanan adına ister laçkalık ve umursamazlık ister sistemsizlik ve bilgisizlik denilsin yaşanan tragedya da vatan topraklarını tehlikeye atacak şekilde yaşanmazdı.

Devletin adının değişme tartışmaları değil ama tüm bu yaşananlar Denktaş’ın kemiklerini sızlattığına da emin olun, ey efendiler.

Birileri küpü doldururken vatan toprağı kayıp gitmemeli elden.

Yoktur gidecek yerimiz çünkü.

Kıbrıs, Anadolu ile Ortadoğu ve yakın Asya’nın hem anahtarı hem kilididir...

Böyle biline!

MESAJ KUTUSU

Sayın Yüksel ÇELEBİ, bölgenizdeki taş ocaklarını haraca bağladığınız yönünde şikayet mesajları gelmeye başladı. Yeni Belediyeler yasasını aylar sonra hatırlayıp uygulamaya koymak işletme sahiplerine fazlasıyla manidar geldi, yakında eylem için kapınızı çalarlarsa sakın şaşırmayın olur mu?

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Sayın Ahmet ÖZANT, K.T. Tabipleri Birliği yönetim kurulundan istifalar başlama noktasına gelince nihayet sert bir açıklama yaparak durumu kurtardığınız konuşuluyor. Bu arada daha önce tutuklanan hekim arkadaşlarınız niye bu kadar sessiz kaldığınızı da eleştirmeye başladılar!

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Sayın Özdemir BEROVA, bakanlığınızın hemen karşısındaki Berber Mahmut bakan olduktan sonra niye kahve sohbetinizi sorgulamaya başladı. Ara sıra uğramakta yarar var zira siyasi kulislerin en fazla konuşulduğu mekanlardan birisidir bir de en azından bir ense tıraşı yaptırırsanız samimiyeti ilerletebilirsiniz...

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Sayın Hasan HASİPOĞLU, koyu bir Cimbom taraftarı olarak ezeli rakibinizin size 8 puan fark atarak şampiyon olacağı konusundaki iddianız çok fazla spor programı izlediğiniz yönünde algılandı. Kan grubunuzu filan değiştirmediniz değil mi?

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Sayın Salih CANSEÇ, arkanızdan konuşan bazıları eğer yüzünüze karşı aynı şeyleri söyleyemiyorsa demek ki doğru yoldasınızdır. Artık geçmişe bir çizgi çekip sadece önünüze bakarak onlara en ağır cezayı vermiş olursunuz.

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Sayın Aziz KAYA, pek muhterem validenizi kaybettiğinizi üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin...