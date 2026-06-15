Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kıbrıs’taki mülkiyet sorununa ilişkin Rum tarafının tek taraflı söylemlerini eleştirerek, “Kıbrıs’taki mülkiyet sorununun uluslararası hukuk zemininde karşılıklı çözümü için Rum tarafında da Türk mallarına yönelik bir mal tazmin komisyonu kurulması” önerisinde bulundu.

Denktaş konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rum yönetiminin mülkiyet konusunda Kıbrıs Türk tarafına yönelik tek taraflı suçlamalarda bulunduğunu belirterek bunları reddetti. Denktaş, Kıbrıs Rum tarafının uluslararası alanda propaganda ettiği "Kuzeydeki Rum mallarına Türkler kondu" iddiasını değerlendirerek, Güney Kıbrıs’ta da çok ciddi miktarda Türk mülkü bulunduğunu ve Rum hükümetinin yıllardır bu topraklara kamu varlıkları inşa ettiğini belirtti.

Denktaş, Kıbrıs’taki mülkiyet sorununun uluslararası hukuk zemininde karşılıklı çözümü için şu öneride bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Türk malları için bir mal tazmin komisyonu da Rum tarafında kuralım. Bu iki komisyon karşılıklı takas, iade ve tazminat işlerini görüşsün. İşleri, uluslararası hukukun da bizi suçlu görmeyeceği bir noktaya taşımalıyız. Taşınmaz Mal Komisyonu’nu (TMK) etkin çalıştırmak bizim elimizdedir. Elimizdeki imkânları doğru kullanırsak Rum’un başlattığı bu baskılar boşa gider; hamlelerimizle elimiz güçlenir ve karşıt tavır koymaya başlarız."

Denktaş, mevcut yönetimi de eleştirerek, "Bunu başarabilir miyiz? Vizyonu olan, aklı çalışan bir hükümetle bunu başarabiliriz ama maalesef bugün böyle bir hükümete sahip değiliz." dedi.

-“Karşılarında 85 milyonluk Türkiye’yi bulurlar”

Rum tarafının adaya yabancı asker konuşlandırma ve askeri ittifaklar kurma girişimlerine tepki gösteren Denktaş, bu adımların Rum liderliğinin yıllardır yürüttüğü "Türk askeri adadan çekilsin" propagandasıyla çeliştiğini belirtti. Denktaş, "İngiliz askeri var, BM Barış Gücü askeri var, ABD uçakları burada, Türk askeri de burada. Bütün bunlar kalsın ama sadece Türk askeri çekilsin diyorlar; böyle bir saçmalık olmaz." dedi.

Uluslararası konjonktürün sağladığı avantajlar nedeniyle Rum tarafının "şımarık" bir tutum sergilediğini söyleyen Denktaş, “Hiç istemediğimiz bir noktaya bu adayı götürmelerine gerek yok. Bu ada Kıbrıslı Türksüz de olmaz, Kıbrıslı Rumsuz da olmaz. Yan yana ve iş birliği içinde yaşamayı ön plana çıkaracak adımlar atsınlar. Silahlarla, savunma anlaşmalarıyla buraya bir askeri adım atmaya kalkarlarsa tepelerine 85 milyon düşer. Bu yükü kaldıramazlar; dünyada gelip kendilerini kurtaracak kimse de olmaz." dedi.

-“Kıbrıs sorunu artık siyasi bir sorun olmaktan çıktı”

Yarım asrı geride bırakan Kıbrıs sorununun artık klasik anlamda sadece "siyasi bir uyuşmazlık" olarak görülemeyeceğini ifade eden Denktaş, sürecin tamamen değiştiğini belirterek, "Şunu hep birlikte kabullenmeliyiz; Kıbrıs sorununun çözümü artık ekonomik ve sosyal zemine dayanmaktadır. Bu ilişkileri geliştirmeye baksınlar. Siyaset, aşırı uç ve marjinal söylemlerin yarattığı karşıtlığı önleyecek şekilde hareket etmeli. 'Güç paylaşacağız' ya da 'federasyon olacak' gibi miadı dolmuş söylemleri artık unutalım. O dönem tamamen bitmiştir." diyerek tarafları ekonomik iş birliğine odaklanmaya çağırdı.

-“Seçim takvimi haziran sonuna kadar açıklanmalı”

TAM PARTİ’nin iktidara gelmesi durumunda hayata geçireceği acil eylem planını paylaşan Denktaş, “Bir yılın sonunda ekonomi bugünden çok daha düzelmiş, rayına oturmuş olacak." dedi.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Denktaş, siyasi belirsizliğin ortadan kalkması için seçim takviminin bir an önce netleşmesi gerektiğini belirterek, seçim takviminin haziran sonuna kadar açıklanması gerektiğini söyledi.