Ercan-İskele ana yolu üzerinde meydana gelen kazada, minibüs yoldan çıkarak ağaca çarptı, sürücü ve yolcular yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 17.45’te Ercan - İskele ana yolunun Geçitkale Bardak Zeytinyağı Fabrikası yakınlarında, Umytjan Orunov (E-33), yönetimindeki TUV 728 plakalı minibüs ile İskele istikametinden batı (Ercan) istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan servi ağaçlarına çarptı.

Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü, Geçitkale itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Araç sürücüsü ile araçta bulunan 4 yolcu kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi görürken, diğer 6 yolcu ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolünden geçirildi.