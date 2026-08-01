1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla bazı dernek ve sendikalar mesaj yayımladı.

Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı, mesajında günün önemine vurgu yaptı.

-Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi: “1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkının devlet olma ülküsünün sembolüdür”

Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, 1 Ağustos’un, sadece bir yıldönümü olmadığını, Kıbrıs Türk halkının vatanına sahip çıkma iradesinin, özgür yaşama kararlılığının ve devlet olma ülküsünün sembolü olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının, asırlardır bu topraklarda varlığını sürdüren köklü bir millet olduğunu vurgulayan Yusuf, “Bugün özgür, güvenli ve egemen bir devlet çatısı altında yaşayabiliyorsak; bunu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın fedakar mensuplarına, Mücahitlerimize, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Anavatan Türkiye’nin hiçbir zaman eksilmeyen desteğine borçluyuz.” dedi.

Mücadelenin sona ermediğini belirten Yusuf, aradan geçen yıllara rağmen Rum-Yunan ikilisinin Enosis hedefinden vazgeçmediğini; yöntemin değiştiğini, hedefin değişmediğini kaydetti.

“Dün silahla gerçekleştirilmeye çalışılan hedefler, bugün diplomasi, Avrupa Birliği mekanizmaları, uluslararası baskılar, ekonomik ambargolar, mülkiyet davaları ve askeri ittifaklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.” diyen Yusuf, barış isteyenlerin silahlanmadığını; güven artırıcı önlemleri güçlendirdiğini belirtti.

Yusuf, "Kıbrıs Türk halkı, egemen eşitliğinden, eşit uluslararası statü hakkından, devletinden ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyecektir. Bugün Türk Mukavemet Teşkilatı’nın mirası işte bu noktada daha da büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

TMT’nin, yalnızca silahlı bir direniş teşkilatı olmadığını; millet olma bilincinin, fedakarlığın, disiplinin, birlik ve beraberliğin adı olduğunu vurgulayan Yusuf, yetersiz imkanlarla başlayan bu destansı mücadele sayesinde Kıbrıs Türk halkının, EOKA terörüne, katliamlara ve soykırım girişimlerine karşı varlığını korumayı başardığını belirtti.

Yusuf, 21 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırılarından 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’na kadar geçen süreçte TMT’nin, halkın canını, namusunu ve geleceğini büyük fedakarlıklarla savunduğunu kaydetti.

“Bugün ise aynı mukavemet ruhu; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın disiplininde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın caydırıcılığında ve Kıbrıs Türk halkının devletine sahip çıkma iradesinde yaşamaktadır.” diyen Yusuf, tarihin, Türk askeri adada bulunduğu sürece barış; Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü devam ettiği sürece güvenlik olduğunu öğrettiğini kaydetti.

Yusuf mesajında ayrıca şu ifadeleri de kullandı:

“KKTC yaşadığı sürece Kıbrıs Türk halkının geleceği güvencededir. Bu nedenle hiçbir uluslararası baskı, hiçbir siyasi dayatma ve hiçbir diplomatik manevra bizleri egemen devletimizden, millî davamızdan ve Anavatan Türkiye ile kopmaz bağlarımızdan vazgeçiremeyecektir.

Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi olarak dünyanın dört bir yanındaki Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatmaya, KKTC’nin tanınması için mücadelemizi sürdürmeye ve egemen eşitlik temelindeki iki devletli çözüm vizyonunu uluslararası platformlarda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın yaktığı bağımsızlık meşalesi sonsuza kadar yanacaktır. Ne Mutlu Türk’üm Diyene! Yaşasın Türk Mukavemet Teşkilatı! Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Yaşasın Anavatan Türkiye!”

-KIBTES: “1 Ağustos, üç büyük dönüm noktasını aynı ruh ve ideal etrafında buluşturan bir gündür”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın, Kıbrıs Türk halkının tarihine yön veren üç büyük dönüm noktasını aynı ruh ve aynı ideal etrafında buluşturan anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

KIBTES, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajda, Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethedilmesi, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulması ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın teşkil edilmesinin, Kıbrıs Türkü'nün vatanına, özgürlüğüne ve egemenliğine sahip çıkma iradesinin en önemli simgeleri olduğunu kaydetti.

Mukavemet ruhunun ancak tarihini bilen, medeniyet değerlerine sahip çıkan ve milli kimliğinin farkında olan nesillerle yaşatılabileceğini belirten KIBTES, en büyük görevin, çocuklara vatan sevgisini, tarih şuurunu, kültürünü, milli ve manevi değerlerini kazandıran öğretmenlere düştüğünü ifade etti.

KIBTES mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Geçmişini bilen, köklerinden güç alan nesiller yetiştirmek, özgürlüğümüzü ve devletimizi geleceğe taşımanın en sağlam yoludur. Kıbrıs Türk halkı dün olduğu gibi bugün de Anavatan Türkiye ile birlik ve dayanışma içinde, hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya devam edecektir. Tarihimizden aldığımız güç, geleceğe olan inancımızın en sağlam dayanağıdır.”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği: “1 Ağustos Kıbrıs Türk halkının hürriyet sevdasının en büyük nişanesi”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki köklü geçmişinin, sarsılmaz iradesinin ve hürriyet sevdasının en büyük nişanesi olduğunu belirtti.

1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun adayı fethiyle başlayan adadaki Türk varlığının, asırlar boyu sürecek bir adalet, huzur ve medeniyet köprüsü olduğunu kaydeden Ünsaldı, şöyle devam etti:

“Ancak aradan geçen yüzyıllar içinde, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklardaki varlığına tahammül edemeyenler, halkımızın hürriyetine, canına, malına ve mukaddesatına haince el uzatmaya yeltenmişlerdir. İşte bu karanlık günlerde Kıbrıs Türk halkı; esareti reddeden, diz çökmeyen iradesiyle milli bir uyanış gerçekleştirmiş ve bağrından efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nı(TMT) çıkarmıştır. TMT, adayı Türk’ten arındırmak isteyenlerin karşısında aşılmaz bir duvar, karanlığın ortasında yanan bir meşale olmuştur.”

Kıbrıs Türk halkının kendi küllerinden, devletini ve ordusunu inşa ettiğini ifade eden Ünsaldı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile omuz omuza vererek Doğu Akdeniz’de ve adada huzuru ve barışı yok etmeyi düşünenlerin karşısında sarsılmaz bir kale olarak dimdik ayakta durduğunu belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık, özgürlük ve egemenliğini varoluş savaşı ile kazandığını vurgulayan Ünsaldı, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatma, geleceği ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha güçlü ve varlığımızı kesin güvenceler altına almış bir halk olarak kıvançla, huzur ve mutluluk içinde coşkuyla kutluyoruz.” dedi.