Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın çağrısıyla "Siyasi Partiler Konseyi" toplantısı yarın saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında yapılacak Siyasi Partiler Konseyi toplantısına, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katılacak.

Siyasi Partiler Konseyi, son genel seçimlerde yüzde 3'ün üzerinde oy alan partilerden oluşuyor.