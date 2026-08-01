Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 1 Ağustos’un, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini ve birlik ile dayanışma ruhunu simgeleyen anlamlı bir tarih olduğunu belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 1 Ağustos’un, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca verdiği varoluş mücadelesini, vatan sevgisini ve sarsılmaz birlik ruhunu simgeleyen en anlamlı günlerden biri olduğunu vurguladı.

-Dinçyürek

Dinçyürek, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 50’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 68’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 455’inci yıl dönümlerini kutlamanın haklı gururunu yaşamaktayız.

1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini, birlik ve dayanışma ruhunu simgeleyen anlamlı bir tarihtir. Bu özel gün, halkımızın özgürlüğü, güvenliği ve geleceği için verilen fedakarlıkları gelecek nesillere hatırlatan önemli bir mirastır.

Bugün sahip olduğumuz huzur ve bağımsızlık; Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle verilen mücadelelerin, kahraman Mehmetçiklerimizin, Mücahitlerimizin ve Mücahidelerimizin büyük fedakarlıklarının eseridir.

Bu vesileyle, tüm halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyor; aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun.”

-Çavuş: “1 Ağustos vatan sevgisini ve sarsılmaz birlik ruhunu simgeleyen en anlamlı günlerden biri”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 1 Ağustos’un, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca verdiği varoluş mücadelesini, vatan sevgisini ve sarsılmaz birlik ruhunu simgeleyen en anlamlı günlerden biri olduğunu vurguladı.

Çavuş, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Ağustos; Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca verdiği varoluş mücadelesini, vatan sevgisini ve sarsılmaz birlik ruhunu simgeleyen en anlamlı günlerden biridir. Bu anlamlı günde; Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 455. yıl dönümünü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Kıbrıs’ın 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle bu topraklarda kök salan Türk varlığı, yüzyıllar boyunca inançla, azimle ve fedakârlıkla korunmuştur. Bu tarihî miras, bugün de kimliğimizin ve milli duruşumuzun en güçlü temelidir.

1958 yılında kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı ise, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve onur mücadelesinin sembolü olmuş; gösterdiği cesaret ve fedakârlıkla halkımızın geleceğine yön vermiştir. TMT’nin ortaya koyduğu mücadele ruhu, bugün de birlik ve beraberliğimizin en kıymetli miraslarından biri olarak yaşamaktadır.

Bu anlamlı günün bir diğer gururu olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız da, kuruluşundan bugüne kadar devletimizin güvenliği, halkımızın huzuru ve vatanımızın korunması için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Güçlü, disiplinli ve kararlı yapısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, ülkemizin en önemli güvencelerinden biri olmaya devam etmektedir.

Bu vesileyle, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize, mücahitlerimize ve milletimizin varoluş mücadelesine emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

Geçmişinden aldığı güçle geleceğine güvenle yürüyen Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağları, milli birlik ve beraberliği sayesinde yarınlara aynı kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir.

Halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum.”