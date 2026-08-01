Kıbrıs’ın Fethinin 455’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 68’inci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 50’nci kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Lefkoşa’daki etkinlikler, saat 9.30’da Atatürk Anıtı’ndaki çelenk sunma töreniyle başlayarak, saat 10.00’da Şehitler Anıtı’ndaki törenle devam etti.

Atatürk Anıtı ve Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenlere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, askeri erkân, polis yetkilileri, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile dernek üyeleri ve bazı milletvekilleri ile dernek temsilcileri katıldı.

-Atatürk Anıtı

Başkent Lefkoşa’daki Atatürk Anıtında düzenlenen tören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Görgülü ile TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar’ın anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekildiği törende, Tümgeneral Görgülü, Anıt Özel Defterlerini imzaladı. Törende daha sonra, Deniz Kurmay Yüzbaşı Erhan Sarıbaş günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Tümgeneral Görgülü, Atatürk Anıtı Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün; Kıbrıs’ın şanlı Türk ordusu tarafından fethinin 455’inci, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin teşkilatlı gücü Türk Mukavemet Teşkilatının 68’inci ve bu kutlu mücadelenin sarsılmaz teminatı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 50’nci kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz.

Aynı zamanda 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle, tarihimizin dönüm noktalarını ve millî mücadelemizin aziz kahramanlarını yad etmek üzere manevi huzurunuzda bulunuyoruz.

Kıbrıs Türk halkı; yüzyıllar boyunca bu topraklarda Türk varlığını, milli kimliğini ve bağımsız yaşama iradesini korumuş; maruz kaldığı her türlü baskı, saldırı ve yok etme teşebbüsleri karşısında birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhuyla direnmeyi bilmiştir. Bu onurlu direniş, Türk Mukavemet Teşkilatı çatısı altında teşkilatlanmış; Mücahit ile Mehmetçiğin omuz omuza yürüttüğü destansı mücadele, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla taçlanmıştır.

Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağları, geçmişte olduğu gibi bugün de en büyük güç ve güven kaynağıdır. 'Bağımsızlık benim karakterimdir.' sözünüzde ifadesini bulan milli irade; egemenliğimizden, özgürlüğümüzden ve devletimizden asla taviz vermeden geleceğe yürüyüşümüzün temelini oluşturmaktadır.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı; yarım asırlık şanlı tarihinde, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğinin, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın yılmaz savunucusu olmuştur. Kahraman personelimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ile omuz omuza, kendisine tevdi edilen her türlü görevi üstün vazife anlayışı, yüksek disiplin ve sarsılmaz bir kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

Aziz Atatürk,

Açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe; ilke ve inkılaplarınızdan aldığımız güç, şehitlerimizin emaneti ve gazilerimizin fedakârlığından aldığımız ilhamla yürümeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, bağımsızlığını ve güvenliğini her şart altında koruyacağımıza; vatanımıza, bayrağımıza ve devletimize sadakatle bağlı kalacağımıza manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle; başta Zât-ı Âliniz olmak üzere silah arkadaşlarınızı, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesine önderlik eden Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

-Sarıbaş

Deniz Kurmay Yüzbaşı Erhan Sarıbaş günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Kıbrıs Adası'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 455’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun 68’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 50’nci yıl dönümlerini aynı gün içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Kıbrıs tarihine yön veren gelişmeyenin yıl dönümü olan bugünün önemini kavramak için tarihte yaşananları hatırlatmak gerekmektedir.” diyen Sarıbaş, Osmanlı öncesi Venedik yönetimi altında Kıbrıs'ın korsanlara yataklık ettiğini ve Rum Ortodoks cemaatinin Katolik yöneticiler tarafından baskı gördüğünü anlattı.

1571'de Osmanlı’nın fethiyle, adaya barış, huzur ve adaletin geldiğini söyleyen Sarıbaş, 1878'de adanın geçici olarak İngiltere'ye devri ve 1914'te İngiltere'nin adayı tek taraflı ilhakına da değindi. Sarıbaş, İngiliz hakimiyeti altındaki bu dönemin, Rumların enosis ideallerine karşı Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine sahne olduğunu vurguladı.

Sarıbaş, 1955 yılında Rumların soykırıma varacak saldırılarını sistematik hale getirmek üzere kurduğu EOKA terör örgütünün, Kıbrıs Türkü’nün namusunu, canını, varlığını tehdit ettiğini ve yok olma tehlikesiyle yüz yüze gelen halkın 1 Ağustos 1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurduğunu belirtti.

Türk Mukavemet Teşkilatı mensuplarının damarlarındaki asil kandan aldığı güçle, etmiş oldukları yemine sadık kalarak mücadele ve direnişi hiçbir zaman bırakmadığını vurgulayan Sarıbaş, “Rum-Yunan ikilisinin adadaki Türk halkını baskılamaya, sindirmeye, katletmeye ve gerekirse yok etmeye yönelik uyguladığı; Akritas ve İfestos planları ile 1963 ve 15 Temmuz 1974 darbeleriyle Kıbrıs Türkü’nün halkları gasp edilerek, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti yıkılmış ve Kıbrıs Helen Cumhuriyeti ilan edilmiştir.” dedi.

İki halkın eşitliğine dayanarak kurulan ortaklık cumhuriyetinin Rumlar tarafından yıkılmasıyla Kıbrıs Türkiye'ne baskı ve zulümlerin daha da arttığını kaydeden Sarıbaş, Türkiye’nin Mehmetçik’le, Garanti Anlaşması’ndan doğan haklarını kullanarak Kıbrıs Türk halkını soykırımdan kurtaran 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nı icra ettiğini söyledi.

Halkın özgürlüğüne kavuştuğunu vurgulayan Sarıbaş, adaya ikinci kez barış ve huzur ortamının Mehmetçik ve Mücahit'in verdiği mücadele ile 1974 yılında geldiğini söyledi. Sarıbaş, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin nişanesi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın, 1 Ağustos 1976'da misyonunu tamamladığını ve devletin silahlı gücü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştüğünü anlattı.

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı teşkil edildiği günden bugüne kadar olduğu gibi milletinden aldığı güçle yüksek eğitim ve hazırlık seviyesinde bir askeri güç olarak Kuzey Kıbrıslık Cumhuriyeti'ni kanının son damlasına kadar savunmaya devam edecektir.” diyen Sarıbaş, başta Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Mehmetçik, Mücahit ve mücadeleler ile tüm şehit ve ebediyete irtihal etmiş gazileri rahmetle anarak, hayatta olan gazilere ve tüm silah arkadaşlarına minnet ve saygılarını sundu.

-Şehitler Anıtı

Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da başlayan törende, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, Tümgeneral Görgülü, Anıt Özel Defterlerini imzaladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Anıt Özel Defteri’nde şu ifadelere yer verdi:

“Aziz şehitlerimiz, emanetiniz emin ellerdedir. Uğruna can verdiğiniz vatanı, bayrağı ve milli değerlerimizi sonsuza kadar koruyacağımıza; birlik ve beraberliğimizi her şart altında muhafaza edeceğimize; Kıbrıs Türk halkının egemenliğinden, bağımsızlığından ve hür yaşama iradesinden asla taviz vermeyeceğimize manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz.

Sizlerin aziz hatıralarından aldığımız güç ve ilhamla, ülkemize ve milletimize sadakatle bağlı kalarak görevimizi cesaret, disiplin, fedakarlık ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle; başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesine önderlik eden Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.

Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun.”