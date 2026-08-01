Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Halkımızın çözüm iradesi ve halkımıza verdiğimiz sözler rehberimiz. Görüşmek isteyen herkesle doğru çerçeve içinde görüşüp, dinlemek isteyen herkese anlatarak, yolumuza, çok çalışarak ve ciddiyetle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman, BM Genel Sekreteri António Guterres’in ziyareti sonrasında kamuoyuna yansıyan değerlendirmeler ve tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her türlü "atraksiyon" var! Güneyde, kuzeyde fotoğraflar, fotoğraflar üzerinden tribüne açıklamalar, vücut dili çalışmaları, protokol bilmeyen ziyaretler, ‘küçük dağları ben yarattım, büyükler babamdan miras’ halleri, ezberler, iç politika için manipülasyonlar, daha neler neler...5+1'in hazırlıkları ile ilgili, hem de açıklayan tarafından teyit edilmiş apaçık metinleri ‘yorum yoluyla’ değiştirme çabaları.

Her şey fazlasıyla var, bir ciddiyet eksik. Güneyde de, kuzeyde de hangi ‘atraksiyon’ olursa olsun bizim için değişen hiçbir şey yok yok!

Halkımızın çözüm iradesi ve halkımıza verdiğimiz sözler rehberimiz. Görüşmek isteyen herkesle doğru çerçeve içinde görüşüp, dinlemek isteyen herkese anlatarak, yolumuza, çok çalışarak ve ciddiyetle devam ediyoruz. Çocuklarımız için..."