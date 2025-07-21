TAM Partinin logosu zeytin ağacı olacak

Eski Başbakan Yardımcılarından Serdar Denktaş, kuracakları yeni siyasi partinin isminin Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), parti logosunun ise zeytin ağacı olacağını duyurdu.

Denktaş, partinin en büyük amaçlarından birini, "siyasetin her kademesine nüfuz eden çürümüşlüğü ortadan kaldırıp, adaleti yeniden inşa ederek; haksızlık, hukuksuzluk, sistemsizlik düzeniyle mücadele etmek" olarak açıkladı.

Yazılı açıklamasında yeni siyasi parti kurma çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirten Denktaş, parti ismi ve logosunu üyelerinin ortak kararıyla belirlediklerini kaydetti.

Denktaş, "zeytin ağacı" olacak parti logosunun sadece bir görsel değil, uzun uğraşlar ve müzakereler sonucu ortaya çıkmış, görünenin ardında derin anlamlar taşıyan, yaşadıkları toprakların insanı ve kültürüyle özdeşleşmiş, doğanın en kıymetli hazinelerinden biri olduğunu ifade etti.

- “Logonun ana renkleri Ecevit mavisi ve siyah”

Parti logosunun ana renklerinin Ecevit mavisi ve siyah olacağını kaydeden Denktaş, "Logomuz toprağa güçlü köklerini salmış bir zeytin ağacı olarak işlenmiştir. Çünkü logomuz; her şeyden önce parti olarak taşıdığımız değerleri, bilgi, birikim ve tecrübenin yanında bugün gücü ve verimliliğiyle ayakta duran, kök saldığı topraklardan beslenip yine aynı toprağın insanlarına ve gelecek nesillere meyvelerini veren bir anlayışı temsil etmektedir.” dedi.

Ecevit mavisinin, Kıbrıs Türkleri için toplumsal hafızaya kazınmış özel bir renk tonu olduğunu ifade eden Denktaş, açıklamasında “Bu ton bir rengin ötesinde, aynı zamanda bir ideoloji ve bir duruştur. Partimiz, Ecevit mavisini tercih ederek; halkımızın hafızasında umudun, yeniliğin ve sosyal adaletin merkezi olarak yer etmeyi amaçlamaktadır.” ifadelerine yer yerdi.

Siyahın ise gücün, liderliğin, asaletin ve zarafetin rengi olarak bilindiğini, aynı zamanda mevcut koşullara başkaldırının da bir sembolü olduğunu ifade eden Denktaş, "Parti isminin kısaltması 'TAM' ise tek başına 'bütünlük, eksiksizlik, doğru an, doğru zaman, kesinlik ve netlik' anlamlarını taşımaktadır." dedi.

Denktaş, partinin kadrolarını, tüzüğünü, manifestosunu, vizyonunu ve projelerini yakın zamanda düzenleyecekleri bir basın toplantısıyla halkla paylaşacaklarını da kaydetti.