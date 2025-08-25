Lefkoşa’da dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından J.F.K.’nin (E-25) tasarrufunda, satışa hazır paketler halinde toplam 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı. J.F.K. tutuklandı.

-Ev arkadaşının göz yuvası kemiğini kırdı

Gazimağusa’da sabaha karşı 03.00 sıralarında, kaldıkları ikametgah içerisinde, kendisine küfür ettiği gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu M.A.Y.(E-23), ev arkadaşı M.P.’nin (E-19) sol gözüne yumruk vurarak, göz yuvası kemiğinin kırılmasına sebep oldu. M.A.Y. tutuklandı.