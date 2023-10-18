Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Kim diyor “Kral Çıplak” diye sorarsanız cevap sakın aklınızı karıştırmasın...

Yükseköğretim alanımızın amiral gemisi Doğu Akdeniz Üniversitesi bas bas bağırıyor; “Kral Çıplak” diye!

Devletin kamu maliyesinin ne halde olduğunu anlamak için fotoğrafın küçüğüne yani DAÜ’ye bakmak yeterli...

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, DAÜ ile ilgili bir konuştu pir konuştu desek yeridir!

DAÜ’nün yüklü miktarda vergi borcu olduğuna dikkati çeken Berova, vergi borcunun bir şekilde yapılandırılabileceğini, bunda bir sıkıntı olmadığını ancak esas sıkıntının gelirlerin maaşları karşılayamadığını altını çizerek acı gerçeği ortaya şu sözler ile koydu aslında;

“Acı ama gerçek şu ki, DAÜ tüm kaynaklarını maaş ve maaş nitelikli ödemelere harcamaktadır. Şuandaki tablo bu”.

Acı gerçeği ortaya koyarken Maliye Bakanı acı reçetenin de ayak seslerini duyurdu aslında...

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Elbette niyet birilerini cezalandırmak veya yıllarca yapılan yönetsel yanlışlıkları birilerine yıkmak değildir ancak DAÜ’nün de kurtarılması için tüm kesimlerin belki biraz feragat ederek elinin taşın altına sokması gerektiği de apaçık ortadadır...

Başbakan Ünal Üstel ve Hükümetinin DAÜ’nün kurtarılması ile ilgili ortaya koyduğu kararlılık da elbette umut verici olmaktan öte alkışlanacak bir nokta...

Ha keşke tehlikeyi çok önceden görüp daha erken önlem alsalardı!

Peki, DAÜ nasıl daha iyi bir yapıya kavuşturulacak?

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın açıklamalarından yol haritası da belli acı reçete de.

Kurulduğu günden beri Hükümetlerin arpalığına döndürülen DAÜ’nün ek Devlet desteği ile mali durumunun güçlendirilmesi bir nefes olacaktır ancak yıllardır yapılan yanlışların da devam etmemesi için Ünal Üstel Hükümeti ortaya güçlü bir kararlılık ve irade koymak zorunda...

Bedeli oy kaybetmek olsa da1

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Yoksa “Kral Yine Çıplak” olmaya devam edecek kimseler görmek ve duymak istemese de.

KKTC kamu maliyesi içinde bir dönüm ve kırılma noktası olmalı DAÜ’de ortaya konacak irade.

Çünkü KKTC kamu maliyesinin küçük bir fotoğrafıdır bugün DAÜ’nün gibi görünen sorunlar...

DAÜ’deki sorunların çözümü yeterli olmamalı!

DAÜ’ye nefes olmak, öz varlıklarımızdan biri olan böylesi bir bilim yuvasını maddi sorunlarından uzaklaştırmak sorunun topyekün bitmesi ve daha sonra yaşanmayacağı anlamına gelmez.

Gelmemeli...

Gelmemesi için de günlük ve kısa vadeli çözümler ile hareket etmemeli Hükümet ve Maliye Bakanlığı!

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KKTC kamu maliyesinin kronik hastalıkları tedavi edilirse, vergi sistemi adil hale getirilirse, kamu kaynaklarının büyük oranı memur maaşlarına gitmez ise işte o zaman DAÜ ile birlikte Devlet mekanizmasının maliye kısmı da düzelir.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, adil vergi sistemi derken meslektaşları olan doktorlara post cihazı kullanma zorunluluğu getirme veya ilaç yazılım sisteminin kullanılmasını zorunlu hale getirerek doktorların günde kaç hasta baktığının kayıt altına alınması ile başlamayı belki düşünebilir...

Hastalık belli, tedavi belli!

Üstelik doktor da belli...

DAÜ başta olmak üzere tüm resmi kurumlar ile birlikte Kamu Maliyesi hastalıklarından kurtarılmalı...

Çünkü Kıbrıs Türkü “Kral Yine Çıplak” demekten bıktı usandı...

Neşteri vuracak cesur yönetimlere ihtiyacımız var!

MESAJ KUTUSU

Sayın Sıla USAR, sahte reçete skandalıyla ilgili öyle bir açıklama yaptınız ki çoğunluk olayı masumlaştırmaya yönelik olduğu anlamını çıkardı. Algı operasyonlarının önünü kesmek için daha net ve anlaşılır açıklamalar yaparsanız en azından yanlış değerlendirmelerin de önüne geçmiş olursunuz...

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Sayın Ahmet ÜNSAL, Din İşleri Başkanı olarak ülke genelinde yaygınlaşmaya başlayan tarikatlar bilginiz dahilinde mi yoksa siyasi gücünü kullanan herkes bu ülkede tarikat kurup kendi cemaatini kurma hakkına sahip midir? Kamuoyunu aydınlatıcı detaylı bir açıklama bekliyoruz...

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Sayın Ebru ÇENELİ, sivrisinekle mücadelede kullanılan ilaçlar hakkında bazı kurum ve kişileri suçladınız ancak sizin teklifte bulunduğunuz ilaçların AB normları dışında ve kimyasal olduklarının belgelendiğini öğrendik. Ticaret yaparken halk sağlığına da dikkate almak gerekir değil mi?

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Sayın İbrahim BENTER, İsrail’de yaşanan insanlık dışı savaşta Filistin halkına başlattığınız yardım kampanyasında bir kez daha ilkleri yaşatmış oldunuz. Bu konuda duyarlı vatandaşlar da kampanyaya dahil olmak istediklerini, bu konuda bir duyuruda bulunmanızı isteyen mesajlar gönderiyor...

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Sayın İlker İPEKDAL, evinizin önünden geçenler ve komşularınız bahçe içine kurduğunuz büyük çadırın ne anlama geldiğini hayli merak ettikleri için küçük de bir açıklama yapmanızı bekliyorlar. Bu arada yine bahçenizde bir de ağaç ev inşa etmişsiniz, acaba diyorlar kiraya verir mi? Hadi bakalım 100 puanlık sınav sorusu size.

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Sayın Ersin TÜNAY, Çağdaş Müzik Derneği’nin Manavgat’taki TSM konserleri bölge halkını mest ederek büyük bir başarıya imzanızı atmışsınız. Tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz. Bu arada bakalım bir dahaki ziyarette sizi de Bakü’ye davet edecekler mi merakla bekleyeceğiz...

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Sayın Fide KÜRŞAT, Afganistan’a KKTC yoluyla silah kaçakçılığı iddialarınız meclis de ve dışında bir hayli heyecan ve merak uyandırmış olmalı ki konuşla ilgili yoğun mesajlarınız gelmeye başladı. Böyle çok önemli bir gelişmeyi emniyet güçleriyle paylaştınız mı, yoksa konuşmanızı dinleyenler size mi müracaat etsin?

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Sayın Mert ÖZDAĞ, gazete genel yayın yönetmeni olduktan sonra Yeni Düzen’in kadrosunu yenileme ve geliştirme kararlarınız dikkatlerden kaçmıyor. Genç ve başarılı bir meslektaşımız olarak bir de köşe yazarlarının yazılarını çok erken değil de önce gazetede yayınlanmasını sağlayabilirseniz tiraj konusunda önemli artış sağlayabilirsiniz.

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