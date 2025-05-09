Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hemşirelik Bölümü, Uluslararası Hemşirelik Haftasını etkinliklerle kutluyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre 4 Mayıs’ta voleybol müsabakalarıyla başlayan etkinlikler 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek bilimsel etkinlikle sona erecek.

-Havin Kılıç Voleybol Turnuvası

Öte yandan Geleneksel Havin Kılıç Voleybol Turnuvası, 4-6 Mayıs’ta DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yapıldı.

Turnuvada birinci “4’ncü Sınıflar Takımı”, ikinci “Mezunlar Takımı”, üçüncü ise “Havin Kılıç'ın Ailesi Takımı” oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından takdim edildi.

DAÜ Hemşirelik Kulübü tarafından “Şampiyon Melekler İçin Yeşeren Umutlar” sloganıyla kermes düzenlendi. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yer alan Kermes’in geliri Şampiyon Melekler Koruluğu’na bağışlanacak.

-15 Mayıs’ta bilimsel etkinlik

Hemşirelik Haftası kapsamında 15 Mayıs’ta Şampiyon Melekler Koruluğu’nun açılışı yapılacak, 13:30-16:00 saatleri arasında Şampiyon Melekler Amfisi'nde bilimsel etkinlik düzenlenecek. Etkinliğin açılışında DAÜ Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç konuşma yapacak.

Konferans kapsamında, DAÜ Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi ve Anestezi Program Koordinatörü Dr. Selda Bal, “Hemşirelerimiz Geleceğimiz. Hemşirelere Özen Göstermek, Ekonomiyi Güçlendirir”; DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ Dijital, Stratejik Pazarlama Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat, “Sağlıkta Dijital İletişim” başlıklı sunumlar yapacak.