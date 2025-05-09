Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı mahkeme kurulması çağrısında bulunarak, "Rusya, tıpkı Naziler gibi, saldırganlığının hesabını vermeli." dedi.

Zelenskiy, ülkesinin Lviv kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri Dışişleri Bakanları ve "Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçları Özel Mahkemesi Ana Grubu" toplantısına video konferans yoluyla hitap etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Zelenskiy, 40 ülkeden yetkililerin ve bakanların ülkesine geldiklerini söyledi.

Zelenskiy, 9 Mayıs Avrupa Günü ve İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80'inci yılının kutlandığı dönemde yabancı heyetlerin Ukrayna'ya geldiğini belirterek, "Güçlü bir kararlılıkla, halkımıza gerçek bir destekle ve gerçek bir barış uğruna Rusya'ya baskıyı artırma isteğiyle geldiniz." dedi.

- "Rusya'nın bizim ortak ve en önemlisi giderek artan gücümüzü hissetmesi gerekiyor"

Avrupa'nın Ukrayna'ya destek vermek amacıyla 4 milyar avroluk yeni destek paketinin açıklanması için hazırlık yaptığına dair bilgiye sahip olduğunu söyleyen Zelenskiy, AB ülkelerine teşekkür etti.

Rusya'nın, savaşı kaybedeceğini hissetmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Rusya'nın bizim ortak ve en önemlisi giderek artan gücümüzü hissetmesi gerekiyor." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşla ilgili sorumluluğu üstüne alması gerektiğini savunarak, "Çünkü bir savaş bile cezasız kalırsa yeni savaşlar başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Lviv'deki toplantıya Avrupa'nın dışında diğer ülkelerin temsilcilerinin de katıldığını dile getiren Zelenskiy, bu ülkelere Rusya'ya karşı mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizi bu karara siyasi destek vermeye çağırıyorum. Rusya, tıpkı Naziler gibi, saldırganlığının hesabını vermeli. Saldırganlık suçu için sert bir mahkemenin kurulması, potansiyel saldırganların iki kere düşünmesini sağlayabilir ve sağlamalıdır. Rusya, bu savaşın hesabını verecek. Özellikle Avrupa Konseyinin çabalarını belirtmek istiyorum, işte gerçek liderlik budur.

Bu mahkemenin etkili bir araç haline gelmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin çalışmalarını güçlendirmesi için çalışan herkese teşekkür ederiz."