Girne'de çalıştığı iş yerinde "yetkisi olmadığı halde iş yerine gelen kişiler için hazırladığı 9 adet vekaletnameyi mühürleyip, imzalamak suretiyle sahtelemekle" suçlanan Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi zanlı A.T., bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Evren Mürsel huzurunda görüşülen duruşmada, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Fuat Tolga Emirtaneoğlu ve zanlı avukatı Hüsnü Tokatlıoğlu hazır bulundu.

- Tahkikat Memuru

Meselenin Tahkikat Memuru Ömer Yavuz, zanlının 2-3 Mayıs tarihleri arasında Girne'de meydana gelen "vekaletname sahteleme” suçundan methalder olduğunu belirtti.

Yavuz, zanlının babasına ait tasdik memurluğu ofisinde, ofis elemanı olarak çalıştığını ve 9 adet vekaletnameye yetkisiz ve izinsiz imzalayıp tasdikleyerek sahtelediğini belirtti.

Olayın polisin bilgisine 7 Mayıs’ta Maliye Bakanlığı tarafından bildirildiğini aktaran tahkikat memuru, zanlının Girne Polis Müdürlüğü'ne çağrıldığını kaydetti.

Zanlı ve babasının polise gönüllü ifade verdiğini belirten Yavuz, zanlının verdiği gönüllü ifade de vekaletnameleri babasının bilgisi dahilinde hazırladığını ancak imza atmadığını ve mühür de vurmadığını söylediğini belirtti.

9 adet mühürlü ve imzalı vekaletnamelerin emare olarak alındığını kaydeden Tahkikat Memuru Yavuz, vekaletname yaptırdığı tespit edilen 3 kişiden ifade alındığını mahkemeye aktardı.

Tahkikat Memuru, 10 kişiden daha ifade alınması gerektiğini dile getirdi.

Meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Yavuz, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

- Avukat

Zanlı A.T’nin avukatı Hüsnü Tokatlıoğlu, tutukluluk süresine itiraz etti ardından duruşmaya geçildi.

Tahkikat memuruna çeşitli sorular yönelten Tokatlıoğlu, polisi tahkikatını eksik yapmakla suçladı, 10 kişiden ifade alınmasına gerek olmadığını savundu.

Tokatlıoğlu, vekaletnameye imza atmayan kişilerden ifade alınmasına gerek olmadığını öne sürdü.

Avukat Tokatlıoğlu’nun sorusu üzerine tahkikat memuru, zanlı ve babasının el yazısı örneklerinin alındığını ifade etti.

Tahkikat memuru, avukatın başka bir sorusu üzerine, vekaletnamelerde yer alan kişilerden üçünün Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı diğer altı kişinin ise yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Daha sonra İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Fuat Tolga Emirtaneoğlu ile Avukat Hüsnü Tokatlıoğlu mahkemeye hitapta bulundu. Ardından duruşmaya yarım saat ara verildi.

Aranın ardından Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Evren Mürsel, zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.