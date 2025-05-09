Maliye Bakanı Özdemir Berova, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası mesajında, engelleri birlikte aşma hayatı herkes için eşit kılma hedeflerine işaret etti.

Berova, toplumun ayrılmaz parçası olan engelli bireylerin, hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmaları ve sosyal hayatın her alanında eşit fırsatlara sahip olmalarının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, karşılaştıkları engelleri birlikte aşmak ve onları daha iyi anlayabilmek adına toplumsal duyarlılığın ve farkındalığı artırılması gerektiğini belirten Berova, “Engelleri birlikte aşalım, hayatı herkes için erişilebilir kılalım” dedi.

Maliye Bakanı Berova, engelli vatandaşlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerken onları destekleyen ailelerine ve fedakârca görev yapan tüm kişi ve kurumlara da teşekkür etti.