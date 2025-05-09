Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, “Hız Tespit Kameraları Projesine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu görüşmeye bugün de devam etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi bugün saat 11.00’de Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay Başkanlığında toplanarak gündemindeki “Hız Tespit Kameraları Projesine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nun genel görüşmesine devam etti. Komite, raporla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında da devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü'nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini belirtti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan komite toplantısına Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, komite üyeleri; UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Sami Özuslu ve UBP Milletvekili Ali Pilli katıldı.