Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Disiplin Tüzüğü ile dayatıldığını öne sürdüğü "siyasal İslam projesine" karşı laiklik temelinde bir arada durmak gerektiğini söyledi.

Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ilk günden beri bu görüşü savunduklarını belirterek, bu ortak zeminin, mücadele veren örgütler için bir başlangıç noktası olduğunu ifade etti.

Her örgütün kendine özgü görüşleri olabileceğini ancak ortak noktanın laiklik ilkesi olduğunu kaydeden Rahvancıoğlu, bu zemini eksik ya da yetersiz görenlerin tutumuna saygı duyduklarını belirtti.

Geçmişte bu zemini kabul edip bugün farklı düşünenlere de saygı duyacaklarını ifade eden Rahvancıoğlu, ancak var olan ortak zemini yok sayan, bu ortaklaşmaya saygı duymayan ve bu birliktelikten rahatsız olup bunu bozmaya çalışanları eleştirdi.

Öğretmen sendikalarının tüzüğe karşı eylemlerine devam ettiğini ve Anayasa Mahkemesi’nde açılan davanın sürdüğünü hatırlatan Rahvancıoğlu, Hür-İş dahil tüm sendikaların öğretmenlerin yanında ve laiklik karşıtı dayatmanın karşısında durduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Münür Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu olarak kendilerinin de aynı çizgide olduklarını ve öğretmenlerin yanında yer aldıklarını kaydetti.