Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü hakkında Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Olağanüstü Teknik Kurul toplantısı öncesinde açıklama yapan sendika yetkilileri daha sona toplantıya katıldı.

-Gökçebel: “Yasa benim, istişare iş ola yapılır mantığı doğru değildir”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü ile ilgili dün Olağanüstü Teknik Kurul çağrısı aldıklarını söyleyerek, Teknik Kurul toplantısına katılacaklarını ancak "usul ve üslubun doğru olmadığını" savundu.

Bu konuda Bakanlığa defalarca uyarı yapmalarına rağmen aynı şekilde davranıldığını savunan Gökçebel, “Yasa benim, istişare iş ola yapılır mantığı doğru değildir” dedi.

Yetkili sendikalar olarak bu yetkiyi Anayasa’dan, Öğretmenler Yasası’ndan aldıklarını ifade eden Gökçebel, “Bir konuyu samimiyetle çözmek isterseniz, bir zaman verirsiniz, konuyu ortaya koyarsınız, bu ilgili örgütlerin Yönetim Kurullarında değerlendirilir ve size cevabı verilir” diye konuştu.

Nakillerin başlaması gerektiğine de dikkat çeken Tahir Gökçebel, gelecek yıl eylül ayında okulların sorunsuz açılması için ihtiyaçların doğru tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Yasaya göre, görüş ve önerilerin birlikte çalışılarak, istişare edilmesi gerektiğini söyleyen Gökçebel, “Bütün işlemleri tek başına yapacaksınız, hataların, yanlışların, yapamadıklarınızın sorumluluğunu almayacaksınız. Bütün yasaları tek başına yapacaksınız ama sıkıştığınızda topu sendikaların, toplumun, kamunun üzerine yıkmaya çalışacaksınız. Bu anlayış artık bitmelidir” dedi.

Yasalara en çok uyması gerekenin en sorumlu olan olduğunu ifade eden Gökçebel, yasa tanımaz anlayışı kabul etmeyeceklerini belirtti. Gökçebel, toplumu doğru bilgilendirmeye ve mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

-Baybora: “Eğitimdeki sorunların adresi yasanın cevaz verdiği şekilde Eğitim Şurası'dır”

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora da, eğitimde yaşanan sorunların her geçen gün ve yıl artarak, devam ettiğini, sorunlara çözüm bulması gereken Milli Eğitim Bakanlığı’nın herhangi plan yapmadığını ve sorunların çözümsüz kaldığını savundu.

Yaptıkları çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaştıklarını dile getiren Baybora, bunların dikkate alınmadığını ileri sürdü.

“Ben Bakanım ne istersem yaparım” mantığıyla hareket edildiğini öne süren Baybora, “Eğitimdeki sorunların adresi yasanın cevaz verdiği şekilde Eğitim Şurası'dır” dedi.

Eğitim Şurası'nın 2014 yılında beri neden yapılmadığını soran Baybora, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun buna cevap vermesini istedi. Eğitim Şurasında, demokratik kurulların çalışacağını, eğitimdeki sorunların tartışılacağını ve çözüm önerilerinin ortaya çıkacağını ifade eden Baybora, Bakan Çavuşoğlu’nun bu durumdan "rahatsız olduğunu" öne sürdü.

Eğitimi planlayamayan, öngörüsü olmayan bir Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan ile karşı karşıya olduklarını iddia eden Baybora, eğitimde herhangi bir ilerleme olmadığını savundu. Baybora, 250 tane baraka sınıfta öğrenciler ders yaparken, Bakanın öncelikli konusunun başörtüsü olduğunu ileri sürdü.

Öğretmenlerin “antidemokratik ve keyfi bir şekilde” yargılandığı bir süreç yaşandığını söyleyen Baybora, iki yıl önce Bakanlık önünde yapılan bir eylem sonrasında “uyduruk olduğunu" iddia ettiği bir gerekçeyle öğretmenler hakkında soruşturma açıldığını ve davanın iki yıldır devam ettiğini dile getirdi.

Bir ilkokul müdürünün para sirkat ettiğini ve bunun raporlandırıldığını savunan Baybora, “Bu rapor niye açıklanmıyor ve soruşturma niye ileri götürülmüyor” diye sordu. Kadın öğretmenlere tacizde bulunan bir ilkokul öğretmeni hakkında ise soruşturma açılmadığını öne süren Baybora, bunun da cevabını istedi.

KTÖS Başkanı Baybora, “Önce şura yapacaksınız, şuralar da tavsiye niteliğinden çıkacak. Böyle bir derdiniz, gaileniz varsa sizinle her platformda görüşmeye hazırız” dedi.