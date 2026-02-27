Cyprus Mail gazetesi, Rum lider Nikos Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in açıklamalarına ilişkin tutumunu eleştirdi.

Cyprus Mail, Holguin’in Genel Sekreter Antonio Guterres’in tam desteğine sahip olduğuna dikkat çekerek, “Hristodulidis, Holguin'in yöntemine güvenmiyorsa, belki de süreçten çekilmeli ve BM'ye Kıbrıs sorununa dahil olmasını istemediğini bildirmelidir.” ifadelerini kullandı.

Gazetenin kaleme aldığı değerlendirme yazısında, Holguin'in görüşmelerin yeniden başlamasından önce daha fazla hazırlığa ihtiyaç olduğu yönündeki görüşlerini paylaşmasının ve temmuz ayına işaret etmesinin ardından Hristodulidis, sözcüsü ve müzakerecisi tarafından hedef alındığı savunuldu.

Hristodulidis'in, “ne Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığının ne de mayıs ayındaki parlamento seçimlerinin görüşmelerin yeniden başlatılmasını geciktiremeyeceği” açıklamasına işaret edilen yazıda, Hristodulidis'in Holguin'in beklemenin en iyi yol olduğu görüşüne neden bu kadar tepki gösterdiğini anlamanın güç olduğu kaydedildi.

Yazıda, deneyimli bir diplomat olan Holguin’in, sürece ilişkin, liderlerin “fikirlerin olgunlaşması” ve “iç süreçlerin işlemesi” için zamana ihtiyaç duyduğunu belirttiği; liderlerin temmuz ayında daha resmi bir müzakere sürecinin en iyi şekilde başlatılabilmesi için bir araya gelmeye devam ederek “küçük ortak kararlar” alması ve uygulanabilir yolları keşfetmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

"GUTERRES'İN GÖREVLENDİRDİĞİ TEMSİLCİ, YENİ BİR MÜZAKERE AŞAMASINA GİRMEK İÇİN DOĞRU ZAMANIN ŞİMDİ OLMADIĞINA İNANIYOR"

Holguin’in ayrıca, daha fazla hazırlığın nihai aşamada “olumlu ve kalıcı sonuçlar” elde etme şansını artıracağına yönelik ifadesine de dikkat çekilen değerlendirme yazısında, “Guterres’in görevlendirdiği temsilci, yeni bir müzakere aşamasına girmek için doğru zamanın şimdi olmadığına inanıyor. İki taraf arasında daha iyi hazırlık, liderler arasında güven inşası ve güven yaratıcı önlemlerin uygulanmasını istiyor.” ifadeleri kullanıldı.

Yazıda ayrıca, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ekim ayında seçildiği hatırlatılarak, Kuzey’de konumunu güçlendirmesi ve Türkiye ile ilişkileri üzerinde çalışması için zamana ihtiyaç duyabileceği belirtildi.

Sözcü Konstantinos Letimbiotis'in "yapay bekleme" vurgusu yaparak, garantörlerin katılacağı geniş katılımlı toplantının geciktirilmemesi gerektiğinde ısrar ettiği, ancak hiçbir hazırlık yapılmadan bir toplantı düzenlenmesi için ikna edici bir neden sunamadığı savunulan açıklamada, “çok zaman harcandığı gerekçesiyle hazır olunmayan bir sürece girmenin” ne kadar doğru olduğu sorgulandı.

BM Genel Sekreteri’nin Holguin’in yaklaşımını desteklediğinin altı çizilen yazıda, bu çerçevede Hristodulidis’in BM’ye “sert çıkışı” eleştirilerek, “Holguin’in yöntemine güvenmiyorsa, süreçten çekilmesi ve BM’ye Kıbrıs konusunda istenmediğinin bildirmesinin daha dürüst bir yaklaşım” olacağı görüşüne yer verildi.