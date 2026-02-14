Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (KKTC CSO), Sevgililer Günü kapsamında düzenlediği konseri izledi.

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da düzenlenen konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Şef Kanako Abe yönetiminde ve gitar sanatçısı Ozan Sarıtepe solistliğinde gerçekleşen konserin programında, Gioachino Rossini’nin “İpek Merdiven Uvertürü”, Eugène Visser’in “Melekle Mücadele” adlı gitar eseri ile Georges Bizet’nin “Carmen Süit No.1” ve “Carmen Süit No.2” eserleri yer aldı.