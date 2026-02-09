Avuç içinden biraz büyük olan bir ayak çizimi, New York’ta düzenlenen Christie’s müzayedesinde, komisyonlar dahil 27 milyon 200 bin dolara satıldı. Müzayede evi, eserin Rönesans ustası Michelangelo’ya ait olduğunu belirledi.

SİSTİNE ŞAPELİ'NE HAZIRLIK

Michelangelo’nun bu ayağı kırmızı tebeşirle, Sistine Şapeli tavanı için yaptığı fresklerden birine hazırlık amacıyla çizdiği ifade edildi.

Şapelin tavanındaki Libyalı Sibylla figürüne yakından bakıldığında, eskizdeki ayakla birebir örtüşen bir detay görülüyor. Parmakları hafifçe büzülmüş, topuğu kalkık ve altında bir gölge bulunan bir ayak.

Christie’s Eski Usta Çizimleri Bölümü uzmanı Giada Damen, çizimin Michelangelo’nun yaratıcı gücüne dair güçlü bir fikir verdiğini, kırmızı tebeşirin kağıda yoğun bir fiziksel enerjiyle uygulandığını söyledi.

NADİR BİR MICHELANGELO ESKİZİ

Michelangelo’nun eskizlerinin büyük bölümü zamanla kayboldu. Bazıları sanatçının kendisi tarafından yakıldı, bazıları ise erken dönem koleksiyoncular tarafından ya da çalışma sürecinde yok edildi.

Libyalı Sibylla’ya ilişkin yalnızca iki eskizin günümüze ulaştığı belirtiliyor. Bunlardan biri Oxford’daki Ashmolean Müzesi, diğeri ise New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunuyor.

Toplamda Sistine Şapeli’yle bağlantılı yaklaşık 50 eskizin var olduğu, ancak bunlardan hiçbirinin daha önce müzayedeye çıkmadığı kaydedildi.

AÇIK ARTIRMADA SATILAN EN PAHALI MICHELANGELO ESERİ

Bu nadirlik, müzayedede yoğun bir rekabete yol açtı. Eser, ilk tahmininin yaklaşık 20 katına satılarak, açık artırmada satılan en pahalı Michelangelo eseri oldu.

Çizim daha önce akademik çevrelerde bilinmiyordu. Ancak alt sol köşede yer alan “Michelangelo” ibaresinin, Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki eskizde bulunan yazıyla aynı elden çıktığı belirlendi.