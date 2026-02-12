Gore Verbinski'nin yeni filmi Good Luck, Have Fun, Don't Die için ilk eleştiriler geldi ve yorumlar büyük ölçüde olumlu.

Filmde Sam Rockwell, "Gelecekten Gelen Adam" diye anılan ve adı açıklanmayan bir karakteri canlandırıyor. Bu karakter, kontrolden çıkan bir yapay zekaya karşı dünyayı kurtarma umuduyla Los Angeles'ta bir lokantadaki müşterileri rehin alıyor. Oyuncu kadrosunda Juno Temple, Haley Lu Richardson, Michael Peña ve Zazie Beetz gibi isimler de yer alıyor.

Rotten Tomatoes'ta 76 eleştirmen değerlendirmesiyle Good Luck, Have Fun, Don't Die'ın puanı an itibarıyla yüzde 88.

Good Luck, Have Fun, Don't Die, Verbinski'nin 2016'da gösterime giren ve eleştirmenleri bölerek gişede beklentinin altında kalan psikolojik korku filmi Yaşam Kürü'nden (A Cure for Wellness) sonraki ilk uzun metrajı.

Yönetmen, ondan önce de döneminin gişedeki en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak anılan Maskeli Süvari'ye (The Lone Ranger) imza atmıştı. Eleştirmenler, yeni yapımı özellikle Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) üçlemesiyle tanınan yönetmen için bir "geri dönüş" olarak yorumluyor.

The Daily Beast, filmi "modern teknoloji takıntımızın tuzaklarına dair, şaşırtıcı biçimde sürükleyici" diye nitelerken Mashable, yapımın "bu kadar içten, insani ve bütünüyle çılgın" olmasını heyecan verici buldu.,

Polygon ise tuhaf bilimkurgu macerasını "10 yılı aşkın süredir çekilmiş en iyi Black Mirror bölümü" diye tanımlarken, bir yandan da "bariz bir Terminatör (The Terminator) kopyası" diye niteledi.

Sinema yazarı Chris Gore da X'te paylaştığı ilk tepkisinde filmi "yılın en iyi komedisi" diye tanımladı. Yılın daha başında böylesi iddialı bir çıkış yapan Gore, izleyicilere filmi kaçırmamalarını söyleyerek Good Luck, Have Fun, Don't Die'ı "şimdiye kadar yapılmış kültürel açıdan en önemli bilimkurgu komedisi" diye tarif etti.

Good Luck, Have Fun, Don't Die, ABD'de 13 Şubat'ta sinemalarda gösterime girecek. Filmin Türkiye'deki vizyon tarihi ise belirsizliğini koruyor.