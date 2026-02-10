Devrik rejim güçleri tarafından tahrip edilen Ömer bin Abdülaziz’e ait türbenin yer aldığı külliye Türkiye merkezli Kalem Vakfı’nın desteğiyle yeniden ihya edildi.

Açılış törenine Türkiye’nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve çok sayıda Suriyeli yetkili katıldı.

Başkonsolos Cengiz, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Ömer bin Abdülaziz’in türbesinin yeniden ibadete ve ziyarete açılması vesilesiyle İdlib’in Maarretünnuman ilçesinde Suriyeli yetkililerle bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye’den Kalem Vakfı’nın yürüttüğü restorasyon projesi kapsamında açılan bu külliyede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Cengiz, "Bu eser, aynı zamanda Suriye’de ihtilafın ardından Türk dernekleri ve kurumlarının katkılarıyla restore edilen ilk eser olma özelliğini taşıyor." dedi.

Cengiz, Türkiye'nin yeni dönemde de devrim süreci boyunca olduğu gibi Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Cengiz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) önderliğinde, Bakanlığımız ve diğer tüm kurumlarımızın Suriye’de yürüttüğü çalışmalara Halep Başkonsolosluğu olarak her türlü katkı ve desteği sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.