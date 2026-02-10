Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden biri olan "Kurtlar Vadisi"nde canlandırdığı karakterle tanınan oryantal ve oyuncu Şıvga Gerez, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Geçtiğimiz mayıs ayında kansere yakalandığını "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz" sözleriyle duyuran Gerez'den acı haber geldi.

Kurtlar Vadisi'nde "Cerrahpaşalılar'ın Ablası"ydı. Şıvga Gerez hayatını kaybetti

10.02.2026 13:00

Son Güncelleme: 10.02.2026 14:51

NTV

56 yaşındaki Şıvga Gerez, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

NTV - Haber Merkezi

"Kurtlar Vadisi" dizisinde "Cerrahpaşalılar'ın ablası" rolüyle akıllarda yer eden Şıvga Gerez, bir süredir kanserle savaşıyordu. Ünlü isimden acı haber geldi.

“Kurtlar Vadisi” dizisinde "Cerrahpaşalıların ablası" rolünü canlandıran Şıvga Gerez, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Şıvga Gerez kansere yakalandığını böyle duyurmuştu.

ORYANTALLİKTEN OYUNCULUĞA YÖNELDİ



Televizyona ilk kez "İbo Show" ile adım atan ve oryantallik yapan Şıvga Gerez, ardından oyunculuğa yöneldi. “Kurtlar Vadisi” dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü isim, Savaş Ay imzalı "Dansöz" filminde de rol aldı.



Ünlü isim, Kurtlar Vadisi kadrosuna nasıl girdiğini katıldığı bir programda “Bir ağabeyimiz vasıtasıyla Osman Sınav ile tanıştım. Kurtlar Vadisi başlamıştı ama ben izlemiyordum. Oturduk, sohbet ettik. Aileyi, rahmetli ağabeyimi de tanıdığı için birçok konuda yabancı gelmedik. İki gün sonra da aradı beni ve sete çağırdı” diye anlatmıştı.



Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Gerez, parapsikoloji ve metafizik alanlarına yöneldi. Şıvga Gerez, bir süredir bu alandaki çalışmalarıyla gündeme geliyordu.